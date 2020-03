Kingdom of heaven - la critique + test DVD

Surprise, surprise ! Sous des allures de blockbuster, un film bien plus intelligent que la moyenne.

L’argument : L’aventure extraordinaire d’un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des décennies : les Croisades.

Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s’éprendre d’une troublante et inaccessible reine avant d’être fait chevalier.

Il lui faudra protéger les habitants de Jérusalem, dont une immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir une paix fragile...

Notre avis : Il est de très bon ton chez les plus jeunes cinéphiles de vilipender gratuitement tout film réalisé par Ridley Scott, sous divers prétextes plus ou moins absurdes. Problème : ce Kingdom of heaven n’est point avare en grandes qualités et s’impose sans conteste comme un film important dans la filmographie du cinéaste. Tout d’abord, pour l’honnêteté d’un travail bien exécuté par des gens qui ont envie de produire de la belle image (visuellement, le film est très beau) et de procurer du spectacle agréable à l’œil (chance suprême, c’est le cas). Tous les moyens déployés sont très efficacement exploités et servent à chaque instant le souffle épique de l’ensemble. Ce dernier se manifeste jusque dans les scènes intimistes alternées avec des séquences de bataille exceptionnelles. La bande-son hypertrophiée signée Harry Gregson-Williams est à ce titre adéquate et réussie. Totalement synchrone avec la forme.

Quitte à creuser les faiblesses, les principales anicroches de Kingdom of heaven résident ailleurs : dans la description de certains personnages secondaires (dont Sibylle - Eva Green et ses magnifiques yeux bleus), hélas majoritairement taillés dans le marbre le plus manichéen et dont les motivations ne sont pas suffisamment explicitées. Sans doute la version intégrale (plus de trois heures) permet de mieux saisir leur complexité, le film gagne par conséquent à être vu à répétition. Réserves sérieuses, certes, mais qui ne gâchent point un spectacle simple, direct et limpide qui se suit sans déplaisir. Il faut à ce titre louer l’excellente interprétation de tous les acteurs qui ont la bonne idée de la jouer sobre et discret. A l’instar de Orlando Bloom, certes pas suffisamment halluciné et charismatique pour mener les troupes mais plutôt sobre. A l’aune d’Edward Norton - méconnaissable, comme Gary Oldman dans Hannibal - qui parvient par la simple force de son jeu à rendre touchante la détresse d’un roi de Jérusalem, lépreux et défiguré.

Mais là où le film se révèle très intéressant, c’est dans son sous-texte : il exploite un contexte inédit (la prise de Jérusalem) pour mettre en résonance des conflits religieux intemporels. Dans le film, la distinction entre la religion et le fanatisme est clairement établie pour fuir tous les amalgames. De ces risques polémiques, Ridley Scott était parfaitement conscient et il récuse clairement ici toute ambiguïté, à l’inverse de son formellement épatant et politiquement discutable La chute du faucon noir. Sans en avoir l’air, ce blockbuster n’est pas subversif, comme on pourrait le penser au prime abord, mais simplement plus intelligent que la moyenne. Car, sous ses allures frivoles, en faisant mine de privilégier le bourrin, le film aborde des thèmes fondamentaux, pour ne pas dire préoccupants. Plus on y repense, plus il prend de la valeur.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Un making of d’une heure trente abordé par tous les protagonistes impliqués dans cette fresque : producteurs, réalisateur, acteurs. En dépit de la longueur de certains passages, les propos sont intéressants, voire captivants quand ils dévoilent des astuces de cinéma ; les effets spéciaux en ce sens constituent un chapitre indispensable à visionner. Après le making of de Gladiator, on reste toujours aussi estomaqué de voir Ridley Scott ultra zen au milieu d’une logistique impensable à gérer. Deux autres documentaires historiques à caractère pédagogique achèvent de parfaire votre culture en la matière.

Image & son : D’une richesse exemplaire, cette édition met en avant la mise en scène très graphique de Ridley Scott grâce une excellente définition de l’image. Le sens du détail est tout simplement renversant, surtout dans ce genre d’épopée à grand spectacle. Les couleurs chaudes (le désert) ou glacé (le bleuté de l’aube) sont magnifiques en raison d’une parfait transfert de la photographie cinématographique. En outre, Kingdom of heaven est le premiere DVD de ce mois de novembre à mettre à l’épreuve votre home cinéma : un souffle va pénétrer votre salon (surtout lors de la prise de Jérusalem) et vous coller définitivement à votre fauteuil. Impérial, le 5.1 va vous emmener aux côtés des Croisés pendant deux heures et demie.