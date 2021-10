Le dernier duel - Ridley Scott - critique

Résumé : Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver), deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite (Jodie Comer), la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu.

Copyright : 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Critique : Duellistes (1977), le premier long métrage de Ridley Scott, mettait en scène, au début du XIXe siècle, deux hussards de l’armée napoléonienne, Gabriel Féraud (Harvey Keitel) et Armand d’Hubert (Keith Carradine), que leur haine inextinguible poussait à s’affronter des années durant. Plus de quarante ans plus tard, le cinéaste, qui est devenu depuis lord, n’a rien perdu de sa combativité, même si la pandémie a retardé la sortie des deux longs-métrages qu’il a tournés depuis deux ans : House of Gucci, sur l’assassinat de l’héritier de la marque de luxe italienne, et Le dernier duel qui sort ce mercredi sur nos écrans.

Copyright : 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Le film s’ouvre, durant l’hiver glacial de l’an 1386, sur la joute entre un chevalier et un écuyer normands, anciens compagnons d’armes. Une amitié les avait pourtant liés sur les champs de bataille de la guerre de Cent Ans, mais le premier accuse le second d’avoir, alors qu’il menait une campagne, violé sa femme : or, ce dernier le nie farouchement.

À défaut de preuves, seul un duel judiciaire à mort, procédure ordalique, peut déterminer qui des deux dit la vérité, étant entendu que la providence divine empêchera le coupable d’obtenir la victoire. L’affrontement, autorisé par le roi de France Charles VI qu el’on surnommera plus tard « le Fol », a lieu en public et le sort de l’épouse est également suspendu à l’épée de son mari : car si la victoire de celui-ci lavera leur honneur, son échec la conduira au bûcher comme parjure.

Copyright : 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Ce sont Matt Damon et Ben Affleck, déjà scénaristes de Will Hunting, qui ont écrit les deux premiers chapitres du film à partir du livre du médiéviste américain Eric Jager, Le Dernier duel. Paris, 29 décembre 1386, tandis que le dernier est signé par Nicole Holofcener. Car le long-métrage adopte une structure narrative, qui mime le principe juridique du contradictoire et dont l’archétype est Rashōmon (1950) d’Akira Kurosawa : chacune des parties permet au mari outragé, à l’accusé qui se présente comme diffamé et à la femme dont l’honneur a été bafoué de raconter tour à tour leur « vérité », de façon forcément subjective et parfois fantasmée.

Certains croient savoir que devenus des acteurs consacrés en partie grâce au soutien de Harvey Weinstein, les deux hommes ont choisi d’adapter cette histoire afin de faire amende honorable : car, tandis que la réaction de Matt Damon à la chute du mogul a été considérée comme ambiguë, Ben Affleck a été visé par des accusations de comportements déplacés. De même, Ridley Scott souhaiterait faire oublier, après avoir remplacé Kevin Spacey dans le montage final, la présence de l’acteur disgracié au casting de son dernier film, Tout l’argent du monde.

Copyright : 20th Century Studios. All Rights Reserved.

On observera cependant qu’en endossant le surcot du débauché Pierre d’Alençon, Affleck entretient davantage le doute qu’il ne le lève ; qu’en revêtant la cuirasse du brutal Jean de Carrouges, Damon campe un personnage de militaire très patriarcal ; et que Scott n’avait pas attendu #MeToo pour donner le beau rôle à des femmes à la fois devant la caméra (avec le premier Alien ou Thelma et Louise) et derrière celle-ci (le scénario de 1492 : Christophe Colomb avait, en 1992 déjà, été confié à Roselyne Bosch).

Car, si le cinéaste nous laisse un temps penser que l’opposition entre les deux frères ennemis constitue le cœur de son histoire, c’est bien Marguerite de Carrouges, la troisième protagoniste, qui en est la clé de voûte. Elle permet ainsi au cinéaste d’interroger le statut d’une femme, prise entre un roué à l’appétit insatiable et un homme d’honneur qui la considère comme son bien, puisque son mari, qui a en outre un contentieux foncier avec son adversaire, se bat avant tout par amour-propre, pour laver l’affront fait à son nom, plus que par amour pour elle.

Copyright : 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Inventeur de grands mythes modernes comme Alien et Blade Runner, Ridley Scott avait su renouveler le péplum avec Gladiator ; avec Le dernier duel, à l’aide d’acteurs principaux qui ne rechignent pas à la transformation physique, il régénère le drame historique en s’inscrivant dans la lignée des grandes fresques médiévales, des Chevaliers de la Table ronde à Excalibur, en passant par Ivanhoé .

Le réalisateur de Kingdom of Heaven (2005) et Robin des Bois (2010) a ainsi conservé son sens de la reconstitution et de l’action grandioses : par sa maîtrise des effets visuels et du cadre, il filme des séquences de combat crues et saisissantes qui plongent le spectateur dans la boue et le sang, et les alterent avec des scènes d’alcôve qui font le charme du genre historique. Le long-métrage est ainsi, malgré des dialogues que d’aucuns trouveront un peu trop modernes, rythmé et prenant.

Copyright : 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Le bât blesse cependant en ce que Ridley Scott et ses scénaristes font de ce récit une illustration trop didactique du débat contemporain sur la "culture du viol" : si des plans numériques de Notre-Dame en construction nous invitent intelligemment à établir un parallèle entre le Moyen Âge et notre époque, le film ne profite pas des siècles qui nous séparent des faits pour prendre de la hauteur par rapport aux polémiques actuelles, d’autant que la littérature médiévale nous propose une vision moins caricaturale d’une affaire similaire dans le Roman de la rose attribué à Jean Renart, qui fut composé au XIIIe siècle.

De même, la force de Rashōmon résidait dans l’idée de confronter le spectateur à trois protagonistes qui s’accusaient chacun lui-même, jusqu’à la femme dont il paraissait pourtant évident qu’elle ne pouvait être qu’une victime. A contrario, dans Le dernier duel, un effet typographique dans les titres des chapitres nous indique clairement qu’il n’est pas permis de douter que Marguerite dit la vérité. Force est pourtant de constater que ce duel nous confronte à une énigme que même les historiens les plus perspicaces ne parviennent toujours pas à élucider.