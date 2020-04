L’épreuve de force - Clint Eastwood - critique

Résumé : Au petit matin à Phoenix, l’inspecteur de police Ben Schokley (Clint Eastwood) se rend en voiture au tribunal de police. A peine garé, il sort en titubant, laissant tomber une bouteille de whisky dans le caniveau. Arrivé dans les bureaux, il est interpellé par son ancien coéquipier récemment promu, Josephson (Pat Hingle) qui l’informe qu’il a rendez-vous avec le grand chef Blakelock (William Price) et qu’il est vraiment peu présentable : mal rasé, titubant et sentant l’alcool. Blakelock sans à peine le regarder, confie à Schokley la mission de partir pour Las Vegas et de ramener un prevenu qui doit comparaître au tribunal de Phoenix.

Critique : Clint Eastwood s’est amusé ici à réaliser un film digne d’une bande dessinée. Tout est volontairement exagéré et complètement improbable. Le cinéaste nous convie, pour le plaisir, à une succession de scènes d’action.

Partant d’un banal transfert de prévenu, le policier va braver la mafia et la police (à cause d’un chef corrompu), afin de mener sa mission à son terme. Face à lui, il n’a pas un prévenu, mais une prévenue, prostituée de luxe, Gus Mally (Sondra Locke). Ce duo inédit va devoir survivre à toutes les attaques et à tout un tas d’aléas qu’ils vont, bien sûr, devoir surmonter.

Quelques séquences valent le détour : une exfiltration avec une ambulance, une maison individuelle qui s’écroule sous les balles d’une centaine de policiers, une moto poursuivie par des tirs provenant d’un hélicoptère, et la scène finale avec un bus, qui vise à l’iconoclaste.

Si le cinéaste s’est diverti en réalisant ce film qu’il ne faut pas prendre au sérieux, il s’est aussi fait plaisir à créer le duo qu’il compose avec Sondra Locke, juste aperçue dans Josey Wales, hors-la-loi ("The Outlow Josey Wales", 1976) du même Eastwood. On assiste à une rencontre un peu masochiste (au début tout au moins), dans laquelle le prude inspecteur se trouve confronté à une prostituée mal embouchée, dotée d’un langage fleuri fait d’allusions sexuelles crues.

C’est du cinéma au second degré, qui n’a pas d’autre prétention que d’amuser le spectateur, mais qui est extrêmement bien réalisé. L’histoire n’est pas crédible, mais peu importe, elle est tournée avec le sérieux d’un "vrai" film policier. Clint Eastwood poursuit son parcours qui va petit à petit, et mine de rien, l’amener à devenir l’un des cinéastes américains majeurs.