L’impératrice rouge - Josef von Sternberg - critique

Résumé : Comment la jeune princesse prussienne Sophia Frederica est devenue la grande Catherine de Russie. Le récit d’une ascension dans laquelle une femme troque l’amour pour le pouvoir.

Critique : Trop c’est trop et, en pleine Grande Dépression, le public américain, pourtant friand d’exotisme et de grands spectacles, à boudé L’impératrice rouge. Il faut dire que Sternberg n’y est pas allé avec le dos de la cuillère dans cette biographie dont on peut douter de l’historicité. Mais peu importe, il tenait avec ce "roman de formation" un sujet de rêve qui lui permettra de hausser Marlene Dietrich sur un piédestal olympien.

Loin de la reconstitution, stylisée à l’extrême, bourrée d’images violentes et inoubliables (l’homme servant de battant à une gigantesque cloche), tournée dans des décors fastueux dus à l’imagination sans limite du metteur en scène, grouillant de personnages retors, sarcastiques ou immondes, cette fresque colossale, pleine d’excès en tous genres, de bruit, de fureur et de stupre, fait éclater le cadre de l’écran. Et bien sûr il y a Marlene, jeune fille un peu naïve devenant figure impériale inaccessible, statufiée vivante dans ce dernier plan, au sommet des marches du palais. Immortelle !