La chevauchée fantastique - John Ford- critique

Le 17 juin 2026
Même s’il a été surpassé par la suite, ce western signé John Ford reste la référence du genre !
- Réalisateur : John Ford
- Acteurs : John Carradine, John Wayne, Tim Holt, Claire Trevor, Thomas Mitchell, Andy Devine, Berton Churchill, George Bancroft, Donald Meek , Tom Tyler , Louise Platt
- Genre : Western, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Tamasa Distribution , Les Artistes Associés
- Editeur vidéo : Éditions Montparnasse
- Durée : 1h37mn
- Reprise: 15 décembre 2010
- Titre original : Stagecoach
- Date de sortie : 24 mai 1939
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Résumé : Alors que la région est menacée d’une attaque des Apaches menée par Geronimo, une diligence quitte Tonto en Arizona pour rejoindre Lordsburg, au Nouveau-Mexique.
Critique : Ce western, devenu classique des classiques, pilier du genre, est aussi l’un des plus connus de l’un de ses meilleurs représentants, John Ford. Il reste donc une référence tout court.
Inspiré d’une nouvelle de Guy de Maupassant, qui sera également adapté en France avec Boule de suif (1945) de Christian-Jaque, ce film choral est basé sur le principe du groupe hétéroclite confronté à une menace commune. Les voyageurs de la diligence, qui n’ont rien en commun, ont tous une bonne raison de fuir Tonto, volontairement ou non. En premier lieu Dallas (Claire Trevor), femme de petite vertu, chassée par les dames de la bonne société. Sur la route, le groupe sera rejoint par Ringo Kid (John Wayne), un repris de justice décidé à venger lui-même le meurtre de ses proches.
Le voyage, ponctué de nombreux événements, va alors être l’occasion pour chacun de se révéler et de montrer son vrai visage.
Plusieurs situations vont souvent être reproduites dans l’âge d’or du western. La plus fameuse reste l’arrivée de la cavalerie qui tombe, on ne peut plus à pic !
Comme toujours chez Ford, chaque personnage, avec ses particularités, est immédiatement identifié et reconnaissable.
Si Claire Trevor était l’actrice sur qui le film devait reposer, c’est John Wayne qui passa au statut de star, et deux seconds rôles qui ont brillamment tiré leur épingle du jeu : John Carradine, sudiste convaincu et gentleman toujours élégant ; et Thomas Mitchell, médecin alcoolique au grand cœur.
Une petite mention pour Donald Meek, représentant aux faux airs de pasteur, mais représentant en whisky... au grand bonheur du médecin : un des plus beaux exemples du sens de l’humour de Ford.
Même si l’on peut largement préférer d’autres westerns de Ford, et même d’autres réalisateurs, celui-ci reste incontournable. À voir absolument !
- Copyright United Artists/Walter Wanger Productions, Inc.
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