La couleuvre noire - Aurélien Vernhes-Lermusiaux - critique

Résumé : Bogota. Ciro (Alexis Lozano Tafur), après un énigmatique coup de fil, prend un bus pour un long périple qui l’amène dans le désert de la Tatacoa.

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Critique : Ciro arrive juste à temps pour échanger quelques mots avec sa mère mourante.

Cette dernière et son père Alirio (Miguel Ángel Viera) vivent dans une cabane des plus spartiates perdue aux portex d’un désert. Son père, qui l’ignore totalement, continue de vaquer à ses occupations sans lui adresser le moindre mot. Se rendant au village dans le but de recharger son portable, Il va découvrir que la vendeuse du seul commerce qui n’est pas une bodega est tenue par son ancienne petite amie, qui l’accueille aussi très froidement. Entre deux ventes, elle s’occupe d’une fillette en tenue scolaire à qui elle fait une natte...

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Le Français Aurélien Vernhes-Lermusiaux réalise ici son second long métrage après Vers la bataille qui se déroulait dans le Mexique du XIXe siècle. Ici, il situe son récit dans la Colombie contemporaine profonde. Son (anti) héros a quitté son foyer précipitamment pour aller travailler dans la capitale. C’est en revenant au chevet de sa mère qu’il va découvrir une terrible vérité et une situation qu’il ne pourra pas infléchir. Il réussira pourtant à se faire pardonner par sa mère et renouer avec son père, autant qu’il est possible entre deux silencieux.

Ce récit contemplatif, situé dans un désert aride et chaud, entre tradition et modernité, n’est pas sans rappeler Paris, Texas de Wim Wenders. La couleuvre noire n’a certes pas le même calibre mais on ne peut que louer son originalité et sa rigueur dans le portrait énigmatique d’un homme qui ne parvient pas exprimer ses sentiments.

La dernière image, muette mais tellement parlante, est particulièrement bouleversante.