La dernière fanfare - John Ford - critique

Résumé : Comme chaque matin dans l’escalier, Frank Steffington (Spencer Tracy) change la rose du vase posé devant le portrait de sa défunte épouse. Maire de sa ville située en Nouvelle-Angleterre, il rejoint son équipe avec qui il prépare sa candidature pour un sixième mandat.

Critique : John Ford, arrivant en fin de carrière, s’attachait ici au portrait d’un personnage vieillissant, maire américain de la vieille école, qui brigue un sixième et probablement ultime mandat face à deux challengers : un original qui a peu de chance, et un jeune père de famille, adversaire plus dangereux, produit de la bonne société, ayant suivi de brillantes études, et qui se sert de la télévision pour se faire connaître. Steffington lui, self-made-man, issu des milieux populaires, a su jusque-là créer une popularité de proximité à force de poignées de main, de bains de foule, de bienveillance, mais non sans une dose de calcul roublard.

Le long métrage se divise en trois parties distinctes. La première, plus longue, montre le maire sortant s’attacher les services d’Adam (Jeffrey Hunter), son jeune neveu, journaliste sportif pourtant marié à la fille d’un riche opposant. Cette complicité familiale dont il a besoin, il ne peut pas la solliciter auprès de Frank (Arthur Walsh), son fils unique, frivole, dépensier et fêtard invétéré. C’est le grand drame de sa vie après la perte de son épouse, mais, pudique, il n’en parle jamais.

On va le voir s’appuyer sur le décès d’un homme modeste, pour mobiliser ses troupes et se servir avec gourmandise de la naïveté du fils d’un banquier pour obtenir un prêt qui va bien être utile pour alimenter sa campagne. Cette partie, nostalgique et teintée d’une douce ironie décrit, clairement la fin d’un monde quelque peu idéalisé, où les petites arrangements ne tournent jamais à la corruption.

La deuxième partie, plus spectaculaire, décrit la soirée électorale vue depuis le quartier général du maire sortant, et montre avec précision et réalisme l’effervescence des militants, la tension qui monte, la pression des médias, et au bout le résultat final.

Le dernier volet, plus sombre, montre le retour à la maison après la publication des résultats.

Spencer Tracy, omniprésent, campe avec finesse cet animal politique, homme ridé à la crinière blanche, toujours souriant, jouant de sa bonhomie, pour séduire son auditoire et ainsi rallier les suffrages.

Si le récit ne se dépare pas d’une certaine naïveté, il n’en montre pas moins les affres de la politique et décrit avec mélancolie la fin de carrière d’un élu au grand cœur.

Le film fut un cuisant échec et ramena John Ford aux grands espaces et au western pour son film suivant avec Les cavaliers ("The Horse Soldiers" 1959), dans lequel il retrouva une nouvelle fois John Wayne.