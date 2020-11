La femme au gardénia - Fritz Lang - critique

Résumé : Trois femmes qui travaillent pour un standard téléphonique partagent le même appartement : Crystal (Ann Sothern), qui n’a pas froid aux yeux et sort sans illusion avec Homer (Ray Walker), Sally (Jeff Donnell), qui se délecte de romans policiers à quatre sous, et Norah (Anne Baxter), sérieuse et réservée, dont le fiancé est militaire en Corée. Un portraitiste libidineux, Harry Prebble (Raymond Burr), cherche des modèles dans ce milieu professionnel féminin. Le soir de son anniversaire, seule dans l’appartement, Norah apprend par courrier que son fiancé la quitte pour une infirmière rencontrée sur le front. Harry Prebble appelle pour inviter Crystal à dîner, mais tombe sur Norah qui accepte l’invitation.

Critique : Le scénario est tiré d’un roman de Vera Caspary, auteure du célèbre Laura, dont Otto Preminger fit un film non moins reconnu en 1944, avec Gene Tierney et Dana Andrews. Ici aussi, le personnage central est une femme. Celle-ci, a priori sérieuse et sans histoires, va se trouver plongée au cœur d’un assassinat violent. Norah accepte par dépit l’invitation de Prebble le portraitiste, qui va la faire boire au restaurant, avant de l’inviter chez lui. Norah, trop saoule, accepte et se sentant abusée, se sauve en pleine nuit. Le lendemain, apprenant la mort de Prebble, tué par un coup de tisonnier, elle est persuadée d’être la meurtrière.

Fritz Lang préférait à ce long métrage le fantastique film noir The Big heat ("Règlement de comptes"), avec Glenn Ford et Gloria Grahame, qu’il tourna juste après, la même année. On peut le comprendre, tant le second est un modèle du genre. Cependant, il n’enlève pas un certain nombre de qualités au premier. The Blue Gardenia commence sur un ton badin, inhabituel chez le cinéaste, nous montrant la vie amicale du standard et la belle amitié qui lie les trois femmes dans leur grand appartement tout confort. La soirée dramatique va faire basculer le récit dans le polar plus classique. La presse, une fois de plus chez Lang, tient un rôle central dans le récit : le personnage de Casey Mayo (Richard Conte) va, en quelque sorte, se substituer à la police pour découvrir le secret de Norah.

Anne Baxter, qui fut la "Eve" ("All about Eve") de Joseph L. Mankiewicz en 1950 et joua l’année précédente dans La loi du silence ("I Confess") d’Alfred Hitchcock, avec Montgomery Clift, prête son sérieux à cette standardiste élégante. Raymond Burr, massif et laconique, compose un méchant libidineux et raffiné.

Ce polar de petit budget, sec et nerveux, bien éclairé par le noir et blanc de Nicholas Musuraca, aux décors minimalistes, au happy end expédié, reste tout à fait plaisant, et largement réussi pour un film de commande.

A noter que Nat King Cole, interprète lui-même "The Blue Gardenia", en pianiste de restaurant chic.