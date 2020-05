La femme de mon pote - Bertrand Blier - critique

Résumé : Deux copains, Pascal et Micky, travaillent dans une station de sports d’hiver. Pascal a une liaison avec Viviane qui est loin de laisser Micky indifférent, mais c’est la femme de son pote... Jusqu’au jour où Pascal le pousse dans les bras de Viviane. Micky cède et finit par passer quelques jours en compagnie de la jeune femme pendant une absence de Pascal.

Critique Sur l’affiche, le nom de Coluche domine tous les autres. Dans le film, c’est une autre affaire. Certes, le personnage qu’il incarne traîne sa carcasse de célibataire, malheureux de l’être, d’autant que son copain lui fait de l’ombre, sans le vouloir, et revient un jour avec une jeune femme a priori légère, en vérité paumée. Certes, Coluche joue avec des intentions qui renouvellent ses prestations au cinéma. On pense à quelques scènes qui sont plutôt réussies : le monologue face caméra, où Micky confie ses doutes, les crises d’angoisse dont l’intensité révèle un véritable malaise existentiel. Mais désolé pour les deux acteurs masculins : on ne voit qu’Isabelle Huppert, déjà grande, capable de tout jouer, se glissant avec une aisance naturelle dans un rôle de simili-Marilyn, débarquée de nulle part, apparue comme un symptôme, balayée par une amitié indéfectible. Les contempteurs de Blier y verront la manifestation d’une phallocratie récurrente, puisque la femme, encore une fois, est l’élément perturbateur qui vient saccager la bonne vieille fraternité virile.

Au-delà de cette légitime critique, qu’on peut quasiment adresser à toute l’œuvre du cinéaste (se souvenir de Calmos, entre autres), il y a surtout ici un problème de rythme et de dialogues : l’action semble plombée par l’état dépressif de tous les protagonistes, qui ne quittent jamais le chalet, tournent en rond, ne sachant que faire de leurs sentiments. La pauvreté des échanges ne s’accorde pas avec le ton naturellement percutant des dialogues de Blier. Comme si la flamme s’était momentanément éteinte dans la neige, comme si le réalisateur ne savait pas comment exploiter son idée initiale et se contentait de miser sur le talent de ses comédiens. Or, il s’agit bien de reconnaître que La femme de mon pote souffre d’une évidente erreur de casting qui s’appelle Thierry Lhermitte, bien trop fade pour le rôle, encore englué dans son mythique personnage de Popeye. On le croirait échappé des Bronzés font du ski. A chaque plan, on s’imagine que Jean-Claude Dusse ou Bernard débarqueront pour égayer ce film funèbre. Et surtout, les rodomontades du sympathique acteur aux yeux bleus, ont du mal à dissimuler une ombre qui plane : celle de Patrick Dewaere, à qui le rôle était initialement destiné.