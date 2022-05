La grande traversée - Steven Soderbergh - critique

Résumé : Alice Hughes (Meryl Streep), écrivaine américaine à succès, doit se rendre en Grande-Bretagne pour y recevoir un prix. Ne prenant jamais l’avion, elle décide de s’y rendre sur le paquebot "Queen Mary 2" accompagnée de deux vieilles amies, Susan (Dianne Wiest) et Roberta (Candice Bergen), ainsi que son neveu Tyler (Lucas Hedges).

Critique : Le résumé du début de l’histoire pourrait laisser penser à une comédie sur mer de type La croisière s’amuse. Si le lieu clos d’un paquebot où l’essentiel de l’action se passe est comparable, le ton y est totalement à l’opposé : le cinéaste nous invite à une comédie noire et grinçante, portée par un personnage central, une écrivaine intellectuelle suffisante, mal-aimable, directive et manipulatrice.

Si elle a offert le voyage à ses deux amis, c’est que l’une lui vous une admiration sans bornes et l’autre l’amuse à ronger son frein d’avoir été le modèle de l’héroïne de son plus gros succès.

Mais cette attitude pour le moins détestable sous des dehors souriants cache une sérieuse panne d’écriture. Mine de rien, son neveu et son éditrice qui s’est invitée au dernier moment n’en seront pas dupes.

Si le film est doté de brillants dialogues et d’une belle distribution, le huis-clos, qui nous fait découvrir les luxueux équipements du bateau de croisière, finit tout de même par installer un peu d’ennui.

Autour de Meryl Streep, qui semble jouer à ne pas jouer, on retrouve la mutine Dianne Wiest (beaucoup vue chez Woody Allen il y a quelques années) et Candice Bergen, presque méconnaissable, dans le rôle de l’amie pleine de rancœur, qui peine à le cacher sous le vernis des bonnes manières. Autour d’elles, les plus jeunes Lucas Hedges et Gemma Chen réussissent à tirer leur épingle du jeu.

Une semi-réussite pour le talentueux et prolifique Steven Soderbergh.