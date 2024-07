La Mélancolie - Takuya Katō - critique

Résumé : Après la perte brutale de son amant, Watako retourne discrètement à sa vie conjugale, sans parler à personne de cet accident. Lorsque les sentiments qu’elle pensait avoir enfouis refont surface, elle comprend que sa vie ne pourra plus être comme avant et décide de se confronter un à un à tous ses problèmes.

Critique : Ils s’aiment, et le dernier symbole qu’ils s’échangent, c’est une bague qui pourrait sceller leurs fiançailles. Sauf que Watako est mariée et que la mort s’abat sur cette liaison adultère, dans un accident où elle n’est pas parvenue à appeler les secours pour aider son compagnon. La Mélancolie est, à l’instar du récit, un film sur le dépouillement. L’héroïne ne travaille pas, elle vit dans le luxe grâce à son mari, un homme d’affaires, qui ne pense qu’à acheter une autre maison et à se débrouiller pour la garde de son fils. Watako habite ce quotidien quasi nu, comme une statue qui tait au fond d’elle, des sentiments enfouis et une douleur impossible à exprimer.

La caméra sait d’ailleurs scruter la souffrance. Souvent, le long-métrage se dégage des mots, des dialogues, pour ne fixer que le visage de Watako qui ne peut ni pleurer, ni dire quoi que ce soit de son état intérieur. À côté d’elle, il y a ce mari, à la limite de la violence psychologique, qui s’illusionne sur son couple et refuse de croiser la tristesse immense de sa compagne. Mais le jeune réalisateur Takuya Katō ne cherche surtout pas à exagérer les sentiments. Il dépeint à travers ce couple une société japonaise pétrie de faux-semblants et de non-dits, dont finalement tout le monde se contente en surinvestissant la sphère professionnelle. Le film raconte le temps et le désenchantement d’une jeune femme qui ne parvient pas à crever l’abcès de sa douleur et s’enferme dans le déni d’une relation qui aurait pu la rendre heureuse.

La cinéaste choisit d’adopter une mise en scène très pudique, voire minimaliste. Les scènes sont souvent tournées dans les intérieurs cossus du couple. Mais derrière les meubles vides, les surfaces rutilantes, se drape le destin de deux êtres qui ont fini de s’aimer. Même les relations amicales que Watako tissent semblent évidées de sens, au point que ce deuil semble issu de l’imaginaire de la jeune femme.

Voilà un cinéma épuré de tout excès d’émotions, de dialogues et de mouvements de caméra, d’une très grande beauté. Les rares scènes en extérieur montrent un Japon à l’instar de la rectitude des lieux, planté d’immeubles oblongues, sans âme. Le réalisateur dépeint ainsi un pays évidé de ses désirs, de la magie orientale. Et pourtant, malgré tout, la beauté prend le dessus sur la désespérance trompeuse des paysages et l’ennui des villes.

La Mélancolie apparaît comme une œuvre emprunte de grandes portraits féminins comme Emma Bovary ou Jane Eyre. La mise en scène déroule la psychologie complexe mais résiliente d’une femme incapable de céder à la tristesse et qui tente de redonner du souffle à son existence. La voiture qui occupe une place très particulière devient une sorte d’objet transitionnel à travers lequel elle parvient à trouver sa liberté et à assumer son individualité.

Voilà un film sensible, d’une très grande maturité cinématographique, qui témoigne autant de l’état moderne du Japon, que de la place des femmes dans la société nipponne. Takuya Katō échappe avec brio au vacarme de la militance pour un récit tout en nuances, où la beauté s’exprime par le prisme des gestes du quotidien.