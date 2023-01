La nuit de l’iguane - John Huston - critique

Résumé : Un dimanche, le révérend Lawrence Shannon (Richard Burton) monte en chaire pour prononcer son homélie. Celle-ci va très vite dérailler au point que deux policiers vont être appelés pour l’arrêter.

Critique : On va retrouver Shannon deux ans plus tard au Mexique dans un bus où il sert de guide touristique à un groupe d’enseignantes américaines en vacances. On apprend qu’il a été victime d’une dépression après avoir été accusé de relations avec une très jeune professeure d’école.

La responsable du groupe, Miss Fellowes (Grayson Hall), au courant du passé de l’homme et prompte à en référer à l’organisateur du voyage à la moindre incartade, voit évidemment d’un très mauvais œil sa propre nièce, la très jeune Charlotte (Sue Lyon) lui tourner autour.

John Huston, cinéaste à la carrière surprenante par ses choix, adaptait ici, avec la collaboration du scénariste Anthony Veiller qui participait là à son dernier film, la pièce éponyme de Tennessee Williams. Il y amène une ironie et une forme de désinvolture, qui fait mouche dans l’univers torturé et désenchanté du dramaturge.

L’action nous transporte dans la moiteur d’un hôtel très particulier où Shannon a traîné le groupe, et tenu par une amie Maxine Faulk (Ava Gardner). Celle-ci est escortée de deux joyeux beach boys. On va aussi croiser une étrange aventurière insaisissable (Deborah Kerr), flanquée d’un vieillard poète (Cyril Delevanti) qu’elle dit être son grand-père. Cet assemblage hétéroclite de personnalités ne va pouvoir faire que des étincelles.

Entre malaise, humour noir et cynisme, John Huston offre une œuvre habitée, misanthrope et torturée, sublimée par une sacrée brochette d’interprètes : Richard Burton, révérend défroqué et alcoolique, revenu de tout ; Sue Lyon, la Lolita de Kubrick, qui refait un numéro équivalent ; Deborah Kerr, fausse ingénue et vraie baroudeuse ; et bien sûr Ava Gardner, femme mûre d’une incroyable sensualité.