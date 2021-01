La nuit nous appartient - la critique

Résumé : New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d’une boîte de nuit branchée appartenant aux Russes. Avec l’explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit. Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amanda est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt, sont des membres éminents de la police new-yorkaise... Chaque jour, l’affrontement entre la mafia russe et la police se fait violent, et face aux menaces qui pèsent contre sa famille Bobby va devoir choisir son camp...

Critique : James Gray aime les histoires aux accents shakespeariens, où des

personnages de rien, fondus dans la masse, aux névroses et peurs secrètes,

rejouent les codes de la tragédie grecque dans un univers violent et contemporain. Cette démarche fonctionnait magistralement dans Little Odessa et surtout, The Yards, sans conteste l’un des films américains les plus sous-estimés de ces dix dernières années.

Pour La nuit nous appartient, James Gray retrouve le duo Mark Wahlberg et

Joaquin Phoenix, à travers des personnages dont les relations résonnent comme un écho au précédent long.

Fort d’une thématique intense (culpabilité vorace, démons intérieurs, poids des souvenirs), le réalisateur régale. Pendant une bonne heure, on ne se doute de rien. Ou plutôt, si : on subodore le film de l’année avec acteurs au sommet (Joaquin Phoenix, viscéral, Mark Wahlberg, sobre, Eva Mendes, touchante ; Robert Duvall,

exceptionnel), script au classicisme rutilant (deux frères qui se retrouvent à

travers une rivalité familiale de longue date), mise en scène brillantissime (impressionnante scène de l’accident).

Puis patatras ! Cette profusion de qualités conséquentes (qui ne justifient

aucunement les sifflets à la fin de la projo cannoise) sert de cache-misère à une

intrigue qui se mue en eau de boudin. En virant du vice assumé à la sagesse moite, en traversant de l’ombre ténébreuse à la lumière aveugle, Gray signe un polar affecté doublé d’un mélo emphatique peu subtil et faussement moralisateur (le final est plus maladroit que réac ou puritain). Alors, faut-il continuer à réaliser des films dans la tradition d’un Jules Dassin ? Faut-il remettre en question le

classicisme (à ne pas confondre avec l’académisme) ? La puissance visuelle et

la lumineuse noirceur de Gray finissent par pâtir de cette dernière demi-heure pesante, qui tue les efforts : tous les beaux plans qui illuminent son film accentuent la démonstration. Pour celui qui a porté aux nues Little Odessa et The Yards (deux opus qui ne souffrent d’aucune contestation), une vraie déception.