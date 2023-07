La Pagaille ! - Ariane Pick Prince - critique du spectacle

Résumé : La Pagaille ! - inspiré de "La Main coupée" de Blaise Cendrars - c’est l’éloge de la désobéissance, c’est une parole qui ne plie pas, c’est le respect de l’étranger, c’est la camaraderie qui prime, c’est la solidarité qui triomphe de tout, c’est la dénonciation envers et contre tout du pouvoir et de ses petits calculs, c’est l’audace, c’est sourire quand tout tourne à la tragédie. Là, quand l’homme poursuit sa propre destruction, qu’il n’est plus qu’un mendiant au seuil du monde, l’amitié, l’humour (le seul remède contre la connerie), la peur, le courage, la poésie, l’insolence et le goût insatiable de vivre se lient pour camper des êtres truculents, pathétiques, insolites, inconnus, magnifiques, libres, qui se battent pour continuer à rire de tout. Pourquoi ? Pour ne pas crever bêtement, dans une guerre stupide car enfin, une guerre pourrait-elle être intelligente ?

Critique : Mettre en scène les textes touffus et denses de Blaise Cendrars relève de la gageure. Et pourtant, par le miracle du théâtre, Ariane Pick y arrive avec une dextérité admirable. Elle campe un écrivain bohème, libertaire, qui, au nom de son goût de la littérature et de la provocation, accepte de se livrer à la Légion étrangère où il va combattre l’ennemi allemand. Le fameux poète et romancier ne cherche pas la gloriole. Son problème essentiel demeure de rendre vivants des soldats inconnus, de faire échoir sur le papier le souvenir d’un temps passé où les êtres jeunes s’abandonnaient à la tragédie des tranchées.

Copyright Verane Pick

Le ton est vif, alerte et bourré de poésie. La metteuse en scène parvient dans un style inimitable et dans un format d’à peine 1 heure 15 à enchanter les planches avec un héros joueur, plein de contradictions, qui chante ses plaies, ses joies et celles des compagnons de guerre qui l’accompagnent. Les comédiens sont à l’affût du bon mot. Ils se jettent avec plaisir dans ce texte aussi exigeant que pétillant. Ariane Pick Prince prend des risques en contournant les époques, et à la manière même des textes de Cendrars, elle rend le bazar cohérent, et apporte aux multiplicités d’époques, de lieux et de situations, une dimension comique et dramatique très impressionnante.

Copyright Vérane Pick

La Pagaille ! fait partie de ces spectacles du off dont on pourrait craindre qu’ils ne faillissent à l’anonymat de la programmation. En réalité, il s’agit d’un portrait plein d’humour, magnifiquement écrit, d’un homme moderne et libre dont on voudrait que la représentation s’engage sur toutes les routes de France. La tonalité générale est enjouée et exigeante à la fois, offrant aux spectateurs un moment de poésie totalement inédit. La pièce rend un hommage immense à la liberté si chère, à une époque peut-être, où les débats politiques font craindre l’imminence du pire.