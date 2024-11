La révélation - Hans-Christian Schmid - critique

Résumé : 2009, Tribunal Pénal International de La Haye. Goran Duric, ex-général en passe d’accéder à la présidence serbe, comparaît pour crimes contre l’humanité. En charge de l’accusation, la procureure Hannah Maynard est très vite discréditée par les déclarations mensongères d’Alen Hajdarevic, son unique témoin. Elle réalise alors que Mira, la sœur d’Alen, en sait beaucoup plus sur l’accusé qu’elle ne veut bien l’avouer. Malgré les risques encourus pour sa vie rangée en Allemagne, Mira cède aux pressions d’Hannah et décide de témoigner. Mais c’est là sans compter sur les rouages juridiques du Tribunal et autres collusions politiques auxquels elles se retrouvent bientôt toutes deux confrontées. Jusqu’à mettre à l’épreuve leur complicité...

Critique : Après Requiem en 2006, il est à nouveau question de foi dans le nouveau film de l’Allemand Hans-Christian Schmid. La foi en la vérité et la justice. La révélation nous plonge en effet dans les méandres des coulisses du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, situé à La Haye comme chacun sait, et nous dévoile les mécanismes secrets d’une autorité soumise à diverses pressions. La révélation, elle concerne surtout le spectateur. Vu de l’extérieur, en qualité de simple observateur citoyen, il nous semble évident qu’un tel tribunal puisse exister afin de juger les criminels de guerre. Mais le film nous rappelle cruellement que l’idéalisme abstrait ne fait jamais le poids face aux réalités concrètes entraînées par ce type de procédure, réalités qui échappent souvent à notre réflexion.



© EuropaCorp Distribution

Premièrement, un procès coûte cher et les fonds alloués au tribunal ne sont pas illimités. Et puisque le temps c’est de l’argent, la durée d’un procès n’est donc pas extensible, ce qui peut avoir des conséquences terribles comme le refus d’auditionner un témoin capital arrivé en cours de procédure. Deuxièmement, les procureurs sont seuls à instruire les affaires et doivent faire face à la passivité délibérée des gouvernements des anciens pays en guerre et s’accommoder des différents compromis et exigences de la realpolitik. Autrement dit, c’est un peu David contre Goliath.

La bonne idée de Schmid, c’est d’avoir intégré ces faits réels au sein d’une pure fiction, à la manière d’un thriller politique, pour que l’on puisse adhérer plus facilement au propos. Cette opposition abstrait/concret contamine même l’esthétique du film dont la mise en scène ultra réaliste (caméra à l’épaule), efficace à défaut d’être originale, s’octroie quelques envolées éthérées et aériennes soutenues par la musique hypnotique du groupe électro allemand The Notwist.



© EuropaCorp Distribution

Suspense, trahisons, rebondissements, les codes sont respectés à la lettre et rien n’est laissé au hasard. Quant à l’interprétation, elle est remarquable, l’Anglaise Kerry Fox et la Roumaine Anamaria Marinca en tête. Tout juste flotte-il sur l’ensemble une impression de déjà-vu, le style et l’histoire du témoin bafoué faisant furieusement penser aux Révélations de Michael Mann, les deux titres français trahissent d’ailleurs cette ressemblance. Mais cela n’empêche nullement d’apprécier un film qui parvient à nous divertir tout en nous rendant moins idiot. C’est assez rare pour être salué.