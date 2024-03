La vie en grand - Mathieu Vadepied - critique

Résumé : Adama est un adolescent de quatorze ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces à Bondy, en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Suite à un événement inattendu, il va renverser la vapeur, en compagnie de Mamadou, plus jeune que lui...

Critique : Premier long métrage de fiction du directeur de la photo de Sur mes lèvres et Intouchables, La vie en grand est un petit film attachant, dans la veine du cinéma de l’adolescence écorchée. Ce genre qui a connu de beaux jalons, des 400 coups de François Truffaut à La tête haute d’Emmanuelle Bercot, a souvent fusionné avec le film de banlieue. À cet égard, le récit de Mathieu Vadepied fait écho à Entre les murs de Laurent Cantet ou Bande de filles de Céline Sciamma, sans oublier les œuvres des cousins anglais Ken Loach ou Mike Leigh. En fait, il y a du Dickens dans la démarche de Mathieu Vadepied, dans son aptitude à tisser une narration sur l’enfance en déperdition, en mettant en exergue le déterminisme des situations, sans pathos ni excès.

Sans aller jusqu’à la démarche poétique d’Agnès Merlet dans Le fils du requin, le cinéaste opte pour de subtiles ruptures de ton qui tempèrent le cadre naturaliste du scénario, préférant les invraisemblances à la reconstitution réaliste. Car il y a beaucoup de stéréotypes et de situations fausses dans cette Vie en grand, à commencer par ces personnages manichéens, du corps enseignant forcément humain aux caïds de la drogue immondes, ogres de contes de fée prenant sous leurs coupes de véritables Bisounours. Adama et Mamadou ne sont en effet guère plus dangereux que le minet délinquant de Zim and co. de Pierre Jolivet, et la cité prête à craquer semblera bien aseptisée, plus proche du cadre rassurant de Disneyland que du contexte explosif de Mantes-la-Jolie.

Mais là n’est pas le problème, et l’on préférera cette démarche à une certaine tendance moralisatrice et académique à laquelle même le talentueux Jacques Audiard n’a pas échappé dans Dheepan. La modestie même de l’intrigue de La vie en grand et sa dédramatisation en font tout le prix. On regrettera juste le contraste entre le jeu touchant mais maladroit d’acteurs non professionnels et le charisme de comédiens jeunes mais au talent confirmé, comme les excellents Guillaume Gouix (Hors les murs), Naidra Ayadi (Polisse) ou Vincent Rottiers, d’un magnétisme saisissant lors d’une unique séquence. Tel quel, le film n’a pas démérité sa place en clôture de la Semaine de la Critique 2015.