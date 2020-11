Polisse - Maïwenn - critique

Résumé : Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un livre de photos sur cette brigade.

Copyright Mars Distribution

Critique : Le personnage de Melissa, interprété par Maïwenn elle-même, est le double de l’actrice-réalisatrice qui a tenu à suivre un stage d’observation à la Brigade des mineurs : « J’étais comme une éponge pour m’imprégner au maximum de ce que je voyais. Même pendant les trois heures de pause déjeuner, ou le soir, au moment de l’apéro, je ne les lâchais pas pour ne rien perdre de leurs discussions », affirme-t-elle. De cette étude ressort le réalisme documentaire du film, en particulier les séquences d’interrogatoire ou de descentes de police, directement inspirées de scènes authentiques, et qui alternent avec des passages plus intimistes et psychologiques. L’écriture et le montage sont donc les deux qualités premières de Polisse ; Le scénario, coécrit par Emmanuelle Bercot, ne laisse que très peu de part à l’improvisation, contrairement à ce que pourraient laisser croire des scènes d’hystérie (la colère de la policière Nora face à un père intégriste) ou de désordre apparent (la profusion de propos à la cantine ou autour d’un verre) ; le montage s’assimile à un véritable travail architectural permettant l’organisation et l’enchevêtrement des trajectoires de personnages de film choral. Ceux-ci sont merveilleusement incarnés par une troupe d’acteurs impliqués et crédibles, à commencer par Karin Viard, Marina Foïs et Joey Starr dans le rôle de Fred, qui crève littéralement l’écran. Mais il faudrait tous les citer : Naidra Ayadi, Sandrine Kiberlain, Carole Franck ou Frédéric Pierrot atteignent l’intensité des seconds rôles de la grande époque, tandis que Nicolas Duvauchelle ou Jérémie Elkaïm endossent avec brio le costume du contre-emploi.



Copyright Mars Distribution

On pourra cependant objecter que Maïwenn innove peu, surtout après ces trois classiques que sont désormais Police (Maurice Pialat, 1985), L. 627 (Bertrand Tavernier, 1991) ou Le petit lieutenant (Xavier Beauvois, 2005), dont la cinéaste connaît sans doute tous les plans. Et la moindre séquence de Faits divers ou 10e chambre - Instants d’audience de Raymond Depardon alimentera davantage un « dossier de l’écran » sur les ministères de la justice et de l’intérieur tout en ayant un style plus singulier. En outre, Maïwenn n’évite ni les maladresses (la dispute entre Iris et Nadine), ni les zones d’ombre (la défenestration d’un personnage principal), ni cette fâcheuse tendance à appuyer le contraste entre les moments où l’on se doit d’être ému (la mère africaine SDF contrainte d’abandonner son fils) et ceux où l’on nous somme de rire (le téléphone portable de l’adolescente). Enfin, la romance entre Melissa et Fred, prévisible et convenue, affaiblit le rythme d’un récit déjà bien pourvu en intrigues. En dépit de ces réserves, Polisse est une œuvre percutante et efficace, qui a séduit Robert De Niro au point qu’il lui décerne le Prix du Jury, réservé au film outsider de la compétition officielle cannoise.