Lascars - Albert Pereira Lazaro & Emmanuel Klotz - critique

Résumé : Condé-sur-Ginette, en périphérie d’une grande ville, à mille lieux du sable chaud, des cocotiers et du bleu océan des Caraïbes. C’est l’été. Le soleil brûle le chrome des mobylettes, réchauffe le bitume des tours, asphyxie les halls d’immeubles et crame les esprits. Ici, tout le monde rêve des plages de Santo Rico. Certains plus que d’autres. Pour Tony Merguez et José Frelate, les deux MC’s du quartier, le départ est imminent. Mais l’agence de voyage responsable de leur billet a zappé le nom de la destination...

Critique : Prenez une (bonne) pincée des Simpsons, une tranche d’esprit Pixar pour la dérision et le sens du loufoque, un zeste d’humour potache « Canal+ », et le surf sur la vogue du film de « cité » (Entre les murs), et vous obtiendrez ce dessin animé plutôt bien foutu, dénotant une imagination visuelle débordante. Oscillant entre 2D et 3D, policier et comédie, premier et second degré, les auteurs ont partiellement réussi le pari d’adapter pour le grand écran un must de la télé et de la toile. Nul doute que les deux personnages principaux ainsi que la galerie composée des caïds locaux, du magistrat vieille France, de la bimbo locale, du réalisateur de film porno ou de la policière nymphomane, resteront dans les annales.

© Bac/Millimages

Le verlan à gogo est prétexte à plusieurs séquences savoureuses, même si l’on est plus proche de la caricature à la Bienvenue chez les Ch’tis que du jeu sur le langage évoqué dans L’Esquive. Mais c’est surtout dans la liberté de ton, inhabituelle dans le cinéma d’animation grand public, que ces Lascars se distinguent. Véritable pavé dans la mare des stigmates disneyiennes, le film explore le souffle distillé naguère par un Fritz the Cat.

© Bac/Millimages

Reste que l’œuvre ne tient pas toutes ses promesses. La multiplication d’intrigues secondaires, une bande-son assourdissante, certains clichés éculés sur la banlieue et un montage à la truelle pourront aussi créer un sentiment de lassitude passée la première demi-heure. De la difficulté à tenir la route dans le passage du court au long métrage, de la série télé à la création de cinéma. On pourra préférer la poésie et les ruptures de ton de Là-haut et Panique au village, ou le moindre dessin féérique d’un Miyazaki...