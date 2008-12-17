Critique

CINÉMA

Le Bon, la Brute, le Cinglé - Kim Jee-woon - critique

Haut les mains !

Le 4 juin 2026

Au cœur de la Corée, de bons cow-boys un peu brutes et un peu cinglés partent à la recherche d’un trésor perdu pour le meilleur et... (surtout) pour le rire !

Galerie Photos

Le Bon
© The Jokers Films
La Brute
© The Jokers Films
© The Jokers Films
Le Cinglé
© The Jokers Films
spip-slider
© The Jokers Films

  • Norman06 29 avril 2009
    Le Bon, la Brute, le Cinglé - Kim Jee-woon - critique

    Oscillant entre la parodie de western et un premier degré à la John Woo, ce film de genre pour cinéphiles est agréable et comporte des séquences d’action déjà d’anthologie.
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  • Jujulcactus 29 janvier 2011
    Le Bon, la Brute, le Cinglé - Kim Jee-woon - critique

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    Quelle surprise ! Ce western à la sauce sud-coréenne est un pur délice, hommage aux films du genre en réutilisant à sa manière toutes les scènes clefs de tout bon western qui se respecte (le train, les fusillades, les regards, ... Et même le petit bout de paille qui traverse l’écran !), il fait également preuve d’un second degré admirable. Ça tire tout le temps et dans tous les sens mais pourtant on ne craint jamais l’overdose grâce à sa réalisation inspirée qui ne nous offre jamais deux fois la même scène. Un scénario redoutable qui repose sur trois personnages clefs évitant ainsi l’opposition manichéenne trop facile et offrant de jolies possibilités narratives. Les acteurs sont impeccables, Song Kang-Ho tire son épingle du jeu en cinglé et apporte une dose d’humour bienvenue, les deux autres (Jung Woo-Sung et Lee Byung-Hun à l’affiche du prochain film du réalisateur) en imposent par leurs charismes et leurs maîtrises. Pas de temps morts, des courses poursuites qui s’enchainent, le rythme se veut endiablé, le ton léger et savoureux. Une accumulation de scènes d’action épatantes sans jamais se prendre au sérieux, c’est assez joussif surtout qu’on a du mal à en deviner l’issue... Un peu plus de deux heures qui passent alors en un souffle.. C’est du grand spectacle !
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