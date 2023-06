Le choix des armes - Alain Corneau - critique

Résumé : Région parisienne 4 heures du matin : Mickey (Gérard Depardieu) s’évade de prison avec Serge, son codétenu (Pierre Forget). Dehors, Ricky (Jean-Claude Dauphin) les attend avec une voiture.

Critique : Mickey, nerveux et impulsif, prend le volant. À un feu rouge qu’il grille, une voiture de police les prend en charge. Mickey met la voiture en travers de la route, bloque celle de la police, sort du véhicule et, en se battant avec les deux policiers, en neutralise un et tue le second en lui interceptant son arme de service. Pendant ce temps, dans un haras proche de Paris, Noël (Yves Montand) et Nicole (Catherine Deneuve) ont du mal à dormir : une jeune pouliche est malade. Ayant rendez-vous dans une ferme isolée et désaffectée, et alors que Ricky se sauve, les truands tombent dans un traquenard qui visait Serge. Bilan : un mort parmi les assaillants et un blessé, Serge. Celui-ci indique à Mickey l’adresse du haras de Noël, qui s’avère être un ancien truand rangé des affaires.

Tout est en place pour orchestrer la confrontation entre le jeune truand, chien fou incontrôlable, et l’ex vieux truand, élevé au code d’honneur et désormais notable local. Le scénario riche et solide, coécrit par Alain Corneau et l’auteur de romans policiers Michel Grisola, fait aussi la part belle à l’équipe de policiers chargés de l’enquête liée au meurtre de leur collègue (Michel Galabru, vieux briscard au bord de la retraite ; Gérard Lanvin tout en colère contenue ; et Marc Chapiteau, un peu ahuri). Le récit nous amène aussi dans la banlieue parisienne ravagée par la misère, ce qui était rare à l’époque. Et dans un des appartements, on trouvera Dany (le débutant Richard Anconina), ancien de la bande de Mickey, que celui-ci va venir troubler dans sa vie désormais rangée.

Si l’on peut regretter le côté un peu cliché de la représentation des vieux truands confrontés à celle de jeunes tueurs sans foi ni loi, on est constamment pris par le suspense et les rebondissements de l’intrigue.

Les acteurs sont impeccables dans leurs personnages : Yves Montand impérial, qui replonge dans ses anciennes activités ; Gérard Depardieu, dingue et touchant à la fois ; Catherine Deneuve, classe et intelligente ; Michel Galabru, flic à l’ancienne qui connaît la musique ; ou encore Gérard Lanvin, toujours proche de l’explosion.

La musique de Philippe Sarde, qui met en valeur la contrebasse de Ron Carter, participe aussi à l’ambiance réussie du film.

Un très bon polar qui est le dernier du trypique Corneau/Montand après Police Python 357 (1976) et La menace (1977).