La menace - Alain Corneau - critique

Résumé : Dans le bordelais, Dominique Montlaur (Marie Dubois), riche héritière d’un vignoble se désespère dans son domaine où elle regarde en boucle, des films amateurs, où on la voit couler des jours heureux avec Henri Savin (Yves Montand), un homme qui a démarré sa carrière dans les transports au Canada. Il est aujourd’hui patron d’une entreprise de transport de poids lourds. Il a abandonné Dominique pour Julie, une jeune standardiste d’hôtel (Carole Laure). Dominique, aux tendances suicidaires, se met à suivre Julie, et à harceler Henri

Critique : Bien que totalement invraisemblable, ce qui est sa plus grande faiblesse, ce film demeure tout de même passionnant de bout en bout. On ne comprend pas le comportement de Dominique qui se suicidera dans une sorte de volte-face. Ce n’est pas dévoiler l’intrigue que de donner cette information, car elle arrive au début du long-métrage. Ensuite, tout laissera penser à un meurtre déguisé en suicide selon la police, et c’est Julie qui sera soupçonnée et arrêtée. Henri fabriquera de fausses peuvres pour innocenter cette dernière, qui attend un enfant de lui .

On retrouve le style d’Alain Corneau après Police Python 357 (1976) où Yves Montand était déjà son interprète principal. Le réalisateur nous propose de nouveau une mise en scène précise et rythmée qui sauve l’histoire, permet de passer outre son intrigue alambiquée et improbable.

Les acteurs participent également à la qualité de ce thriller : Montand joue un personnage désabusé qui cherche à se construire une nouvelle vie ; Carole Laure incarne Julie, une jeune femme mutique et résignée. Quant à Marie Dubois, elle est impériale dans un rôle particulièrement ingrat, qui lui vaudra le César de la meilleure actrice dans un second rôle. On mentionnera également la présence de Jean-François Balmer, dans la peau d’un flic coureur de jupons, à la fois flegmatique et mou.

La dernière partie, qui se déroule au Canada, encore plus invraisemblable, est néanmoins fondée sur une pulsation digne des films américains. Des trois policiers qu’Alain Corneau a tournés avec Yves Montand, entre Police Python 357 et Le choix des armes, qui date de 1981, celui-ci, bien que très agréable à suivre, est tout de même le plus faible.