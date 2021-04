Le Cinquième Elément de Luc Besson : retour sur une sortie phénoméne

La sortie du Cinquième élément fut monumentale en France. Ce film épique de science-fiction permettait à Luc Besson de montrer une ambition internationale qu’aucune autre œuvre française n’avait su envisager auparavant.

Pourtant tourné en anglais, avec une inconnue en tête d’affiche (le mannequin Milla Jovovich, vue dans un sequel au Lagon Bleu), la superproduction connaissait une sortie d’ampleur, dans un marché dominé par le succès surprise, propulsé huit jours plus tôt, du phénomène comique La vérité si je mens !, ainsi que, à un moindre niveau la reprise en Edition Spéciale du Retour du Jedi.

Le jour du lancement officiel du 5e élément, le 7 mai 97, personne n’osa se confronter au monstre de Besson, deux films pas plus, sans potentiel aucun : on note la sortie technique de Black Sheep, comédie américaine avec Chris Farley, destinée à faire moins de 2000 entrées France, et une production pour mômes, L’envolée sauvage avec Anna Paquin, totalement inoffensive.

Il faut dire que ce jour-là, c’était aussi celui de l’ouverture du festival de Cannes. Pas n’importe quelle édition, puisqu’il s’agissait de la 50e édition… Un moment tonitruant dans l’histoire du festival, qui ne s’est jamais remis de cette grand-messe. Adjani était une présidente magistrale et Tim Burton faisait partie de « son » jury ! La classe.



Alors que l’on ne comptait que 3 films français en compétition, ce fut au Le Cinquième élément d’inaugurer en grande pompe, les festivités, avec ses stars et tout le glamour qui va avec.

L’acteur Bruce Willis est « la » tête d’affiche. En pleine période de gloire, l’acteur sort notamment du 3e Die Hard, Une journée en enfer, le plus gros succès de la franchise.

Sur Paris intra-muros, le space opéra film occupe au moins une des salles des 24 cinémas le programmant. On déploie le grand large au Rex, l’UGC Ciné-Cité les Halles le bascule sur deux écrans à la fois (soit 10 séances quotidiennes). Le Gaumont Grand Ecran décide de l’accueillir non-stop pendant 5 jours, avec des séances improbables à 1h, 4h et 6h40 du matin. Le grand son du moment, le Sony Dynamic Digital Sound, en met plein les oreilles pour les spectateurs qui découvraient les prouesses sonores de salles dans une compétition absolue. Il s’agissait de s’imposer ou de mourir.

En périphérie, plus de 60 cinémas supplémentaires diffusaient l’épopée kitsch mais jubilatoire d’un réalisateur qui invitait son pote Serra à la musique, JPG aux costumes, et Gary Oldman en second rôle.

Produit par Patrice Ledoux, le film représentait les années Gaumont de Besson, des années de gloire pour ce qui représente un paroxysme dans la carrière de l’auteur de Léon qui, une fois de plus, allait finir en tête des entrées annuelles en France. Chapeau.