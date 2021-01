Le coup de l’escalier - Robert Wise - critique

Résumé : Par grand vent, un homme déterminé, Earle Slater (Robert Ryan), pénètre dans un immeuble new-yorkais. Dans l’ascenseur, il ne répond pas aux sollicitations sympathiques du liftier noir. Il se rend dans le petit appartement de Dave Burke (Ed Begley), policier limogé qui projette un braquage.

Critique : On peut mesurer l’éclectisme de Robert Wise, qui passera de ce petit polar en noir et blanc à petit budget et presque oublié à West Side Story, flamboyant film musical, entré au Panthéon du cinéma, qu’il tournera tout de suite après, en 1960.

Ce polar ne manque pourtant pas de qualités. Grâce au scénariste Abraham Polonski, qui venait de subir les foudres du maccarthysme, l’histoire classique de la préparation d’un braquage est moins le sujet que la dénonciation du racisme : le personnage interprété par Robert Ryan, petite frappe volontiers violente, vétéran traumatisé de la Seconde Guerre mondiale, qui se fait entretenir par une petite employée docile Lorry (Shelley Winters), a développé un racisme pathologique envers la communauté noire. On a un avant goût de sa personnalité dans la première scène de l’ascenseur.

Après avoir donné son accord à Burke pour participer au braquage, il va tenter de se désister quand il apprendra que le troisième complice dont lui parle Burke est un Noir, Johnny Ingram (Harry Belafonte), à qui il ne peut pas donner sa confiance, bien qu’il ne le connaisse pas du tout.

La préparation minutieuse et compliquée, dont on comprend les détails au fur et à mesure, est parfaitement décrite. Parallèlement, on suit chaque personnage dans sa vie quotidienne, notamment Earle, décidément peu recommandable, qui va séduire sa voisine (Gloria Grahame), pendant que Lorry est au travail, ainsi que Johnny, joueur invétéré perclus de dettes, et divorcé pour cette raison, qui passe la journée au parc avec sa fille, dont il ne peut profiter que quelques heures.

La scène du braquage et la séquence finale sont éblouissantes, non seulement en raison du déroulement de l’action, mais aussi pour la belle lumière nocturne due à Joseph C. Brun et les cadrages astucieux, qui sont magnifiques.

La distribution est elle aussi à la hauteur : chacun dans son genre, Robert Ryan et Harry Belafonte sont tout à fait remarquables.