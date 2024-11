Le festival d’Angoulême 2025 dévoile sa sélection officielle !

Le festival d’Angoulême a dévoilé sa sélection officielle, toujours très attendue par les éditeurs et le landernau de la bande dessinée. Celle-ci s’avère très éclectique : si des éditeurs alternatifs et des titres radicaux dans leur proposition narrative et/ou graphiques sont bien présents, comme c’est le cas depuis plusieurs années à Angoulême, on retrouve également cette année quelques titres davantage orientés « grand public ». On retrouve également plusieurs mangas, reflet de l’importance de la bande dessiné nippone dans nos librairies, et de la qualité de cette production.

La sélection officielle comprend les albums en lice pour le Fauve d’or du meilleur album, récompense la plus prestigieuse. D’autres récompenses sont décernées, comme l’Éco-Fauve Raja (pour un album abordant le thème de l’écologie), le Fauve Polar SNCF, le Fauve Patrimoine (pour une réédition d’un titre patrimonial) et le Fauve Jeunesse.

Le festival se tiendra du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2025.

La sélection officielle

Adieu mon royaume – Marcel Shorjian (6 pieds sous terre)

– Marcel Shorjian (6 pieds sous terre) Alison, à coups de pinceau – Lizzy Stewart (Helvetiq)

– Lizzy Stewart (Helvetiq) Antipodes – David B. et Éric Lambé (Casterman)

– David B. et Éric Lambé (Casterman) Au-dedans – Will McPhail (404 comics)

– Will McPhail (404 comics) Ballades – Camille Plotte (Atrabile)

– Camille Plotte (Atrabile) Berserk T.42 – Kentaro Miura et Studio Gaga (Glénat)

– Kentaro Miura et Studio Gaga (Glénat) Le Camarade Coucou – Anne Feuchtenberger (Futuropolis)

– Anne Feuchtenberger (Futuropolis) Comme une pierre – Luckas Iohanathan (iLatina)

– Luckas Iohanathan (iLatina) Connexions T.2 – Pierre Jeanneau (Tanibis)

– Pierre Jeanneau (Tanibis) Contes de la mansarde – Elizabeth Holleville et Iris Pouy (L’Employé du moi)

– Elizabeth Holleville et Iris Pouy (L’Employé du moi) Les Contes de la pieuvre T.5 – Gess (Delcourt)`

– Gess (Delcourt)` Croissant amoureux – Yasutoshi Kurokami (The Hoochie Coochie)

– Yasutoshi Kurokami (The Hoochie Coochie) Dementia T.2 – Shintaro Kago (Huber)

– Shintaro Kago (Huber) Deux filles nues – Luz (Albin Michel)

– Luz (Albin Michel) L’Écran blanc – Enrico Pinto (Presque Lune)

– Enrico Pinto (Presque Lune) En territoire ennemi – Carole Lobel (L’Association)

– Carole Lobel (L’Association) L’Expert – Jennifer Daniel (Casterman)

– Jennifer Daniel (Casterman) La Forteresse volante – Lorenzo Palloni et Miguel Vila (Sarbacane)

– Lorenzo Palloni et Miguel Vila (Sarbacane) Grandville T.5 – Bryan Talbot (Delirium)

– Bryan Talbot (Delirium) La Harde – Marijpol (Atrabile)

– Marijpol (Atrabile) Hirayasumi T.4 – Keigo Shinzo (Le Lézard noir)

– Keigo Shinzo (Le Lézard noir) Impénétrable – Alix Garin (Le Lombard)

– Alix Garin (Le Lombard) Les Indomptés – Blutch (Lucky Comics)

– Blutch (Lucky Comics) L’Intranquille Monsieur Pessoa – Nicolas Barral (Dargaud)

– Nicolas Barral (Dargaud) Land T.7 – Kazumi Yamashita (Mangetsu)

– Kazumi Yamashita (Mangetsu) Madeleine, résistante T.3 – Madeleine Riffaut, JD Morvan et Dominique Bertail (Dupuis)

– Madeleine Riffaut, JD Morvan et Dominique Bertail (Dupuis) Mean Girls Club, la vague rose – Ryan Heshka (Les Requins Marteaux)

– Ryan Heshka (Les Requins Marteaux) Les Météores – JC Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt)

– JC Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt) Moonshine T.5 – Brian Azzarello et Eduardo Risso (Urban Comics)

– Brian Azzarello et Eduardo Risso (Urban Comics) Mourir pour la cause – Chris Oliveros (Pow Pow)

– Chris Oliveros (Pow Pow) Pour une fraction de seconde – Guy Delisle (Delcourt)

– Guy Delisle (Delcourt) La Pythie vous parle – Liv Strömquist (Rackham)

– Liv Strömquist (Rackham) Le Roi Méduse T.1 – Brecht Evens (Actes Sud)

– Brecht Evens (Actes Sud) La Route – Manu Larcenet, d’après Cormac McCarthy (Dargaud)

– Manu Larcenet, d’après Cormac McCarthy (Dargaud) Saint-Elme T.5 – Serge Lehman et Frederik Peeters (Delcourt)

– Serge Lehman et Frederik Peeters (Delcourt) Saturn Return T.10 – Akane Torikai (Akata)

– Akane Torikai (Akata) Souffler sur le feu – Joe Sacco (Futuropolis)

– Joe Sacco (Futuropolis) The Summer Hikaru Died T.4 – Mokumokuren (Pika)

– Mokumokuren (Pika) Terrible – Gaël Henry (Dupuis)

– Gaël Henry (Dupuis) Les Travailleurs de la mer – Michel Durand d’après Victor Hugo (Glénat)

– Michel Durand d’après Victor Hugo (Glénat) La Vie pleine de joie du triste chien Cornélius – Marc Torices (Actes Sud)

– Marc Torices (Actes Sud) Void Rivals T.1 – Robert Kirkman et Lorenzo de Felici (Urban Comics)

– Robert Kirkman et Lorenzo de Felici (Urban Comics) Walicho – Sole Otero (Çà et là)

La sélection Éco-Fauve Raja

Alyte – Jérémie Moreau (2024)

– Jérémie Moreau (2024) Au loup – Troubs (Rackham)

– Troubs (Rackham) Le Bruit de l’eau – Alain Bujak et Laurent Bonnneau (Futuropolis)

– Alain Bujak et Laurent Bonnneau (Futuropolis) Tepe, la colline – Firatt Yasa (Çà et là)

– Firatt Yasa (Çà et là) Terra Animalia – Patrick Mallet et Tom Tiraboso (La Joie de lire)

– Patrick Mallet et Tom Tiraboso (La Joie de lire) Vert de rage, les enfants du plomb – Martin Boudot et Sébastien Piquet (Michel Lafon)

– Martin Boudot et Sébastien Piquet (Michel Lafon) Zone critique – Philippe Squarzoni, d’après Bruno Latour (La Découverte-Delcourt)

La sélection Fauve Polar SNCF

Les Âmes noires – Aurélien Ducoudray et Fred Druart (Dupuis)

– Aurélien Ducoudray et Fred Druart (Dupuis) À mourir dans les bras de ma nourrice – Mark Eacersal, Henri Scala et Raphaël Pavard (Glénat)

– Mark Eacersal, Henri Scala et Raphaël Pavard (Glénat) Autreville – David de Thuin (Sarbacane)

– David de Thuin (Sarbacane) The Good Asian – Pornsak Pichetshote et Alexandre Tefenkgi (Komics Initiative)

– Pornsak Pichetshote et Alexandre Tefenkgi (Komics Initiative) Phantom Road – Jeff Lemire et Gabriel H. Walta (Panini)

– Jeff Lemire et Gabriel H. Walta (Panini) Revoir Comanche – Romain Renard (Le Lombard)

– Romain Renard (Le Lombard) Vénus Privée – Paolo Bacilieri et Giorgio Scerbanenco (Ici même)

La sélection patrimoine

Come over, come over – Lynda Barry (Çà et là)

Eerie & Creepy présentent Alex Toth – Alex Toth (Delirium)

Garçonnes – Trina Robbins (Bliss)

Le Monde qui n’est pas – Frank Tashlin (Éditions du Sonneur)

Pepito T.3 – Luciano Botaro (Cornélius)

Quand souffle le vent – Raymond Briggs (Tanibis)

Scorchy Smith – Noel Sickles (Barbier)

La sélection jeunesse

Boris, Babette et tous les squelettes – Tanja Esch (Nathan)

Le Caillou – Joachim Hérissé et Marion Bulot (Dargaud)

Chaton mignon, en action – Mason Dickerson (Gallimard)

La Cuisine des ogres – Fabien Vehlmann et Jean-Baptiste Andreae (Rue de Sèvres)

The Deep Dark – Molly Ostertag (Kinaye)

Elliot au collège T.3 – Théo Grosjean (Dupuis)

Émilie Kado et le secret des araignées – Antoine Dodé (Éditions de la Gouttière)

La Grande Aventure de Pépik – Pavel Cech (Éditions de l’œuf)

Gosse et les berges T.2 – Lucas Méthé (Dupuis)

Jusqu’ici tout va bien – Nicolas Pitz d’après Gary D. Schmidt (Rue de Sèvres)

Lili met les voiles – Clara Hervé (Biscoto)

Luca, vétérinaire draconique T.1 – Yuna Hirasawa (Glénat)

Magda, cuisinière intergalactique T.3 – Nicolas Wouters et Mathilde Van Gheluwe (Sarbacane)

Les Merveilles – Marta Cunill (Bang)

Rebis – Irene Marchesini et Carlotta Dicataldo (Le Lombard)

Retour à Tomioka – Laurent Galandon et Michaël Crouzat (Jungle)

Rwama T.1 – Salim Zerouki (Dargaud)

Silence T.2 – Yoann Vornière (Kana)