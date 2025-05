Les nuits de la pleine lune - Éric Rohmer - critique

Résumé : Louise (Pascale Ogier) vit en couple dans la ville nouvelle de Marnes-la-Vallée avec Rémi (Tchéky Karyo). Elle décide néanmoins de garder son appartement parisien qui vient de se libérer.

Critique : La décision de garder son pied-à-terre parisien est pour Louise une façon, selon elle, de garder son indépendance et lui permettre de sortir plus facilement le soir, n’obligeant pas Rémi, plus casanier, à la suivre dans les soirées dansantes qu’il déteste. Ces deux-là d’ailleurs ne partagent pas grand-chose comme activité : elle adore lire et sortir avec des amis quand lui est plutôt sportif et couche-tôt.

Éric Rohmer, pour ce quatrième opus des "Comédies et proverbes" reprend, dans un contexte différent, une situation que l’on trouvait déjà dans Le beau mariage : l’héroïne passe sa vie entre deux logements sans réussir à se décider vraiment. Ici, elle fuit, sans se l’avouer, une vie de couple qui lui fait peur et qu’elle trouve par trop pantouflarde. Elle est largement influencée dans son attrait parisien par Octave (Fabrice Luchini), marié et père de famille tout en étant amoureux d’elle, qui ne cesse de lui vanter cette existence de plaisirs parisiens.

La petite musique du cinéaste se développe sur un mode mi-figue, mi-raisin, rendue encore plus mélancolique que sur ses précédents films, en raison de l’interprétation habitée et particulière de Pascale Ogier (qui a aussi participé aux décors). On ne peut que trouver encore plus terrible la disparition, à seulement ving-six ans, de cette prometteuse comédienne (fille de Bulle Ogier).

Ce long métrage, bercé par la musique de Elli et Jacno totalement dans l’air du temps, sera l’un des plus gros succès de son auteur.