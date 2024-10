Le jeu du faucon - John Schlesinger - critique

Résumé : Peu après le scandale du Watergate, un jeune homme employé dans l’électronique de pointe et en possession d’informations gouvernementales ultra-secrètes, décide de vendre des renseignements à l’URSS. Il convainc son meilleur ami de traiter avec les diplomates soviétiques de l’ambassade de Mexico. Mais ce dernier multiplie les maladresses et les deux espions en herbe se trouvent bientôt engagés dans un engrenage fatal...

Critique : Sorti sous l’ère Reagan, Le jeu du faucon a quelque peu vieilli au niveau de la forme, mais son propos est toujours aussi pertinent. Christopher (remarquable Timothy Hutton), jeune employé en électronique, se voit confier une mission par la CIA, celle d’écouter illégalement certains pays étrangers et personnes d’importance. Dégoûté par ces méthodes, il se tourne alors vers l’URSS pour partager ses informations confidentielles, avec l’aide de son ami dealer Andrew (très bon Sean Penn, malheureusement desservi par une moustache de prépubère et une coiffure furieusement 80’s).

© Wild Side

Tous deux vont dès lors sombrer dans un cercle vicieux, celui du monde de l’espionnage où tous les moyens sont bons pour avoir une longueur d’avance sur son adversaire, que ce soit par l’argent, la drogue, le meurtre ou la dénonciation. Tout comme Les envoûtés, qui sort également chez Wild Side, Le jeu du faucon pose un regard très sombre et sans concessions sur les institutions et la société américaines, et ce à une époque où il était plutôt de bon ton d’envoyer Chuck Norris au Vietnam ou John Rambo en Afghanistan histoire de se refaire une santé patriotique.

Le film de John Schlesinger semble sorti dix ans trop tard, la musique finale de David Bowie, This Is Not America, ne faisant que renforcer cet amer constat : celui d’une nation qui sacrifie les siens à tort ou à raison, sans distinction.

© Wild Side

Si le film est quelque peu handicapé par une description froide et clinique de ces événements, ainsi qu’une difficulté à faire ressortir les motivations qui ont conduit ces deux jeunes Américains à passer dans l’autre camp (et leur stupidité de croire que ce serait mieux en URSS...), il nous renvoie à la figure notre propre époque, celle de Snowden et des écoutes de la NSA, celle de pratiques qui n’ont pas tellement changé.

LE TEST DVD

Nouveau master et nouveau bonus pour ce film de Schlesinger. Une édition Wild Side qui sort en même temps que Les envoûtés, autre film plus méconnu du réalisateur anglais.

Les suppléments :



Un seul supplément ("Jeu d’espions"), dans lequel Philippe Rouyer évoque le film pendant 18 minutes. Intéressant.

L’image :



Un gain notable par rapport à l’ancienne édition MGM. Une image plus propre et aux contrastes solides.

Le son :



La version anglaise bénéficie de deux pistes solides, en DTS 2.0 et Dolby Digital 2.0. La version française, en Dolby Digital 2.0, est également de qualité.