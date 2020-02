Le refuge - la critique du film

Notre avis : Bien plus à l’aise dans le suspens que dans le drame psychologique, François Ozon s’appuie sur quatre piliers pour bricoler un film dont l’issue est repérable à dix kilomètres, puisqu’il s’appuie sur l’incontournable quartette défiance/méfiance/attirance/résilience. On aurait presque envie, pour prolonger la rime, d’ajouter "vacances", puisque le scénario privilégie un cadre balnéaire aux fins d’organiser la reconstruction progressive d’un personnage meurtri. Dans le rôle-titre, Isabelle Carré abandonne rapidement son manteau-léopard et ses attitudes de junkie auxquelles on ne croit pas, pour devenir une sorte de figure plus évanescente qui ne prolonge pas l’idée que l’on se fait du personnage initial. Mais peu importe après tout, dans la mesure où, fidèle à une forme d’art bourgeois, Ozon filme de beaux acteurs aux gestes délicats et aux mots choisis, qui vont, bien sûr, servir des scènes psychologisantes, pour rompre une forme d’opacité initiale (jusqu’à la révélation du secret). De ce point de vue, le jeu de Louis-Ronan Choisy, sosie vocal de Jérémie Elkaïm, satisfait tout à fait à cette ambiance où l’on pousse volontiers la chanson pour dire son malaise, dans un clair-obscur de circonstance. A d’autres moments, les petites notes aigues d’un clavier consolateur accompagnent chacun sur le chemin de son deuil symbolique.

Les respirations haletantes ou les soupirs discrets, les voix délicates ou les regards effrayés, parfois irrésistiblement attirés par les flots tumultueux qui semblent un écho de leurs propres tourments, dessinent les contours d’une géographie presque caricaturale, plus proche du Téchiné d’Hôtel des Amériques (d’ailleurs, le film se passe également sur la côte basque) que d’un Rohmer douloureux, qui avait le talent de rendre la souffrance moins prévisible. A ce sujet, d’ailleurs, on plaint la pauvre Marie Rivière à qui échoit une scène outrée, bien loin de l’émotion suscitée par Le rayon vert.