Le train - John Frankenheimer - critique

Résumé : Paris, août 1944. Le colonel allemand Franz von Waldheim (Paul Scofield), décide de faire évacuer à Berlin, par train, d’inestimables peintures d’artistes français.

Critique : Commencé par Arthur Penn, puis repris et signé par John Frankenheimer après le renvoi du premier par Burt Lancaster, ce suspense de guerre est le fruit d’une production mouvementée.

Cette entreprise ambitieuse, coproduction franco-américaine qui ne manque pas de scènes spectaculaires, laisse tout de même un goût de film très moyen.

La prestigieuse distribution cosmopolite nuit plus qu’elle ne contribue à l’authenticité du propos : on a du mal à croire au personnage interprété par Michel Simon, un peu trop vieillard et chauffeur de train sacrificiel au patronyme ridicule de « Papa Boule » ; on reste plutôt frustré par le maigre rôle accordé à Jeanne Moreau à ce moment de sa carrière... Fort heureusement, Suzanne Flon, parfaitement bilingue et dont on peut redécouvrir l’incroyable filmographie, tire son épingle du jeu. Sans oublier Paul Scofield, plutôt bon dans le rôle du colonel nazi... mais qui est britannique !

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Pour le reste, l’Américain Burt Lancaster (dans un personnage français !), les mâchoires serrées, fait le job, anticipant les Sylvester Stallone et autres Bruce Willis, sauveurs de situations impossibles, satisfait de ce rôle de héros, soi-disant pour contrecarrer son personnage autrement plus nuancé de Don Fabrizio dans Le Guépard de Luchino Visconti, tourné l’année précédente.

Les séquences ferroviaires prises sous le feu des bombardements sont exceptionnelles... Autrement, un film de guerre largement affadi par les contraintes d’une coûteuse coproduction.