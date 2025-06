Les amants astronautes - Marco Berger - critique

Résumé : Pedro rentre d’Espagne dans son pays natal l’Argentine pour revoir ses proches. Mais les retrouvailles avec un ami d’enfance, le séduisant Maxi, prennent une tournure inattendue à mesure que leur relation devient de plus en plus ambigüe. Bien que Maxi soit hétérosexuel, la montée du désir entre eux ne cesse de croître tandis qu’ils cherchent à le cacher, et peut-être à l’accepter ?

Critique : Présenté notamment au Festival Chéries-chéries, Les amants astronautes est fidèle à la thématique gay développée par Marco Berger dans ses longs métrages. Parmi ceux-ci, on peut citer Absent (2011), qui narrait la relation équivoque entre un maître-nageur et l’un de ses élèves ; et Le colocataire (2019), histoire d’une attraction transformée en passion. « Je voulais une comédie romantique entre deux hommes, car cela existe à peine. Le rire permet de dire ce qu’on n’oserait pas exprimer autrement. », précise le réalisateur dans le dossier de presse. L’intention est louable et courageuse, surtout dans un pays comme l’Argentine où le droit des minorités est encore perfectible. Et le cinéaste de choisir, comme il l’a déjà fait, le cadre estival d’une maison de vacances où des protagonistes vont se laisser aller au jeu de la séduction et de la transgression. Des hommes torse nu échangent des propos confidentiels face à un soleil brûlant, comme dans L’inconnu du lac ; les actions des protagonistes contredisent parfois la teneur de leur discours, tels des personnages du Rohmer de Conte d’été.

La comparaison avec ces modèles s’arrête là, car le dispositif des Amants astronautes trouve vite ses limites. Comme dans une rom-com classique avec Katharine Hepburn et Cary Grant, ou telles des productions bien postérieures avec Meg Ryan ou Sandra Bullock, on comprend dès le début que deux êtres en apparence contraires sont faits pour s’entendre, et finiront en couple ; donc le problème n’est pas là. Comme dans les modèles du genre, l’essentiel est de savoir quand, pourquoi et comment ce moment arrivera. Que Pedro soit homosexuel assumé un Maxi un bisexuel qui se cherche ne change absolument rien. Et force est de reconnaître que les échanges entre les deux jeunes gens, au bord de la plage, dans leur chambre commune ou à l’intérieur d’un véhicule tout terrain, manquent vraiment d’intérêt. Si le projet de Marco Berger de bousculer les certitudes et lutter contre les préjugés mérite le respect, le réalisateur accumule trop de clichés (sur les sentiments, la fidélité, l’attirance sexuelle) pour convaincre.

La répétition des procédés (une déclaration grave et importante, avant un éclat de rire car ah bon c’était pour plaisanter), la trivialité des dialogues, les sourires niais des deux héros, la médiocrité de l’écriture de personnages secondaires mesquins ou insignifiants, des petites notes de piano à la Richard Clayderman pour marquer le passage à la case émotions : tout cela contribue à rendre pénibles ces près de deux heures de verbiage plus proche des enjeux de La boum 2 (en mode trentenaires gays) que du caractère sulfureux et subtil déployé naguère par Fassbinder ou le John Cameron Mitchell de Shortbus. Gageons que Marco Berger saura mûrir et proposer mieux que cette bluette estivale manquant cruellement de saveur et de profondeur.