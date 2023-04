André Téchiné ou la confusion des sentiments

C’est peut-être parce qu’il vient de la critique (Les Cahiers du cinéma) qu’André Téchiné a conquis ses pairs avant de conquérir le public. Après être passé quasiment inaperçu avec son premier long métrage Paulina s’en va (1969), malgré la remarquable prestation de Bulle Ogier, Téchiné connaît un premier succès critique avec Souvenirs d’en France (1975, avec Jeanne Moreau), l’histoire d’une famille bourgeoise du Front populaire aux années 70. D’abord tenté par la veine brechtienne, il se rapproche du surréalisme expressionniste dans Barocco (1976), avec Depardieu et Adjani. Vient ensuite Les sœurs Brontë (1979), une œuvre à la beauté glacée, très réussie sur le plan stylistique. Mais malgré les qualités esthétiques de ses films, Téchiné ne parvient pas vraiment à explorer ses personnages.

Hôtel des Amériques marque un tournant dans sa carrière, et révèle une grande sensibilité qui lui vaudra d’être progressivement considéré comme un « cinéaste des sentiments ». Comme dans les films qui suivront, caméra, musique et lumière ne masquent plus, elles se mettent au diapason des personnages. Le long métrage marque également sa première collaboration avec Catherine Deneuve, qui deviendra l’une de ses interprètes fétiches. Par la suite, avec Rendez-vous (1985), Le lieu du crime (1986), Les innocents (1987, avec Sandrine Bonnaire) et J’embrasse pas (1991), Téchiné continue d’explorer la confusion des sentiments et la complexité des relations humaines, dans des œuvres lyriques à la violence contenue.

Avec Ma saison préférée, il retrouve Catherine Deneuve et raconte le sacrifice, l’aliénation, le silence de nos vies à travers les banalités du quotidien : les profondes blessures émotionnelles d’Émilie déchirent le cœur sans jamais le consumer complètement. Les roseaux sauvages (1994), magnifique hymne à l’adolescence, lui vaut tous les honneurs de la profession, dont le César du meilleur film.

Deneuve et Téchiné enchaînent avec un film policier, Les voleurs (1996). le réalisateur dirige à nouveau Juliette Binoche, son interprète de Rendez-vous, dans Alice et Martin (1998), un drame romanesque plein de grâce où se côtoient en permanence douceur et violence. Bien accueilli, le film est pourtant délaissé par le public, ainsi que le pourtant très réussi Loin, sorti en 2001. En sélection officielle à Cannes (2002) avec Les égarés, interprété par Emmanuelle Béart et Gaspard Ulliel, puis avec Les temps qui changent (2004), encore une fois avec Catherine Deneuve, cette fois en couple avec Gérard Depardieu, Téchiné tente de retrouver son public.

En 2007, il pose de manière magistrale un nouveau jalon dans son œuvre : Les témoins, portrait bouleversant d’une société en crise d’identité face à l’apparition du sida. Le film obtient un succès d’estime que le cinéaste réitère avec La fille du RER (2009), un drame somptueux dans lequel il dirige Émilie Dequenne et retrouve des habitués comme Michel Blanc et Catherine Deneuve.

Après le décevant Impardonnable (2011), Téchiné aborde l’affaire des casinos niçois dans L’homme qu’on aimait trop (2014, avec Deneuve, Benoît Magimel, Adèle Haenel) ; les questions d’orientation sexuelle et de de genre dans Quand on a 17 ans (2016, avec Sandrine Kiberlain) et Nos Années folles (2017, avec Pierre Deladonchamps) ; et l’embrigadement dans L’adieu à la nuit (2019). Tous ces films restent fidèles à son univers et à son style romanesque épuré. En 2023, Les âmes sœurs représente la quintessence de son art.

Filmographie

(longs métrages, cinéma)

Paulina s’en va (1969)

Souvenirs d’en France (1975)

Barocco (1976)

Les sœurs Brontë (1978)

Hôtel des Amériques (1981)

La Matiouette ou l’arrière-pays (1983)

Rendez-vous (1985)

Le lieu du crime (1986)

Les innocents (1987)

J’embrasse pas (1991)

Ma saison préferée (1993)

Les roseaux sauvages (1994)

Les voleurs (1996)

Alice et Martin (1998)

Loin (2001)

Les égarés (2002)

Les temps qui changent (2004)

Les témoins (2007)

La fille du RER (2009)

Impardonnables (2011)

L’homme qu’on aimait trop (2014)

Quand on a 17 ans (2016)

Nos Années folles (2017)

L’adieu à la nuit (2019)

Les âmes sœurs (2023)