Été 85 - François Ozon - critique

Résumé : Dieppe, Été 1985 : Alexis (Félix Lefebvre), 16 ans, fait uns sortie en mer avec le bateau d’un copain d’école. Un orage va le faire chavirer et tomber à la mer. Un autre jeune, David (Benjamin Voisin), lui aussi en bateau, va le sauver et le remorquer.

Critique : En fait, le film commence par la fin, où Alexis est coincé entre deux gendarmes. On sait donc qu’il y a eu un drame, on ne sait pas lequel. C’est Alexis lui-même qui va nous raconter son histoire.

Cette construction en flashback instille au film une tension permanente, liée à une histoire d’amour estivale qui, a priori, ne devrait pas si mal tourner.

Adaptant et transposant le livre du Britannique Aidan Chambers, La danse du coucou ("Dance on my grave" 1982), François Ozon se replonge avec une certaine délectation dans la France des années 80, les années de sa propre jeunesse, avec son apparente insouciance (avant les ravages du sida), sa mode colorée, ou encore sa musique : on y entend évidemment la new wave (notamment le fameux "In Between Days" des Cure) et un slow de Rod Stewart, désormais rockeur assagi ("Sailing"), entre autres. Le récit fait bien évidemment écho aux souvenirs d’adolescence du cinéaste.

Alexis, jeune garçon d’origine modeste, doué pour l’écriture, rêveur et plutôt sage, va tomber sous le charme de David, sorte de feu follet issu d’une famille de petits bourgeois, qui dévore la vie par les deux bouts, boit, fume et roule très vite avec sa moto.

Les deux familles, l’entourage et les autorités feront semblant de ne pas se rendre compte de la relation homosexuelle des deux adolescents, qui resteront pour tous de très bon copains.

Si les seconds rôles sont très justes, Valeria Bruni Tedeschi en mère juive exubérante, Melvil Poupaud en prof compréhensif et Isabelle Nanty en gentille maman déboussolée, ce sont principalement les deux jeunes acteurs, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin qui emportent l’adhésion, avec un naturel et une complicité confondants.

Ce très bon film au parfum d’été est une vraie incitation à reprendre le chemin des cinémas.