Les caprices de l’enfant roi - Michel Leclerc - critique

Résumé : 1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par d’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.

Critique : D’emblée, un panneau prévient les spectateurs : cette histoire est vraie, sauf pour les historiens. En effet, défiant tout académisme historique, Michel Leclerc nous sert une fable fantaisiste où le jeune Louis, fils d’Anne d’Autriche (Doria Tillier majestueusement élégante), doit être mis à l’abri à l’heure où la Fronde se soulève. D’Artagnan (Frank Dubosc), chargé de sa protection, le confie finalement à Cyrano de Bergerac (Artus) qui transforme le futur roi de France (Niels Hamel-Brochen) en apprenti comédien dans une troupe où Madeleine Béjart (Julia Piaton), Molière (Nemo Schiffman) et Cyrano de Bergerac unissent leur talent pour faire vivre le théâtre de rue. Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Marie Louise d’Orléans, (Suzanne de Baecque, qui transmet son évident plaisir à se glisser sous les atours de cette diablesse royale) sa machiavélique cousine, rêve de l’épouser pour devenir à son tour reine de France, et le poursuit de sa hargne.

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Mélanger les genres est un art que notre facétieux réalisateur pratique à merveille. Après le justement nommé Le mélange des genres, où il transformait le sujet du patriarcat en une intrigue rocambolesque pour n’en extirper que la part de comédie, il invite, cette fois figure littéraires et historiques, associe comédie romantique et récit politique, fait coexister récit d’apprentissage et film de cape et d’épée, et rassemble dans une même vision humaniste féminisme de bon aloi et sens du collectif. Et pour le plus grand plaisir du spectateur, il saupoudre le tout d’élégance, de malice et d’émotion, dans le seul but d’amuser. Bien sûr, pour y parvenir, il faut parfois grossir le trait. On n’évite pas quelques gags bien appuyés, quelques figures excessivement dépeintes. Mue par une fabuleuse énergie qui balaie tout réalisme, une meute de méchants s’attaque au gentil qui s’en sort sans dommage et sans presque verser de sang, pendant que la cousine complotiste prend les traits d’une sorcière digne des meilleurs Walt Disney.

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Pourtant, derrière cette volonté d’espièglerie se dessine, par touches discrètes, une parodie de notre époque. D’abord à travers une série de clins d’œil humoristiques : le film met en garde contre la prolifération des fausses informations, s’élève contre un vote servant surtout les plus puissants, toujours prompts à l’interpréter selon leur bon vouloir, et s’étonne enfin de l’idée saugrenue d’un éventuel mariage entre Madeleine, professeure de théâtre de la troupe, et son tout jeune élève.

Mais finalement, c’est grâce au théâtre, lieu de liberté où la parole se libère et où le collectif l’emporte sur l’individualisme, que le film prend tout son sens. Le jeune monarque, pas encore roi, ne s’y trompe pas. Promis à une cage dorée, il découvre que la vivacité du peuple, à condition qu’on le laisse entreprendre et s’exprimer dans toute sa diversité, fait avancer le pays et lui permet de tenir debout. Tournant le dos aux ors qui l’attendent, il choisit comme famille ces baladins gais et débrouillards, dont Cyrano est la figure de proue. Dans un registre inhabituel, Artus fait merveille. Il nourrit d’une émouvante intériorité ce personnage sensible, en avance sur son temps, tandis que Nemo Schiffman dévoile des trésors de roublardise pour donner vie à un Molière espiègle et libertin. Mais le soleil de ce trio est sans aucun doute Julia Piaton qui accorde ses lettres de noblesse à Madeleine Béjart, qu’elle illumine d’altruisme, d’esprit et de détermination. On devine alors la sympathie de Michel Leclerc pour la force de caractère de ces femmes qui depuis toujours bataillent pour exister. D’Anne d’Autriche seule pour assurer la protection et l’avenir de son fils à Madeleine Béjart, généreuse meneuse de troupe, revendiquant son droit à aimer comme elle l’entend, en passant par Marie-Louise qui déjà rêve du pouvoir au féminin, autant de tendres notes féministes, jamais revendicatrices et toujours admiratives.

Installé dans des décors champêtres aux couleurs chaudes, ce film est un assurément un pur divertissement qui, en plus de faire rêver, insuffle le goût du partage et un sentiment de liberté.