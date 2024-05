Les lions sont lâchés - Henri Verneuil - critique

Résumé : Lassée par sa vie en province et son mari, Albertine (Claudia Cardinale) vient à Paris pour se divertir. Elle est accueillie par son amie Cécile (Michèle Morgan) qu’elle admire.

Critique : Albertine, soutenue par une amie pas si aidante qu’il n’y paraît, va passer de soirées en boîtes de nuit, pour y rencontrer des hommes plus intéressés par leur petite personne que par les velléités de la jeune femme.

Ainsi, elle croisera Richard, un inventeur original un peu fou (Darry Cowl) qu’elle va fuir immédiatement ; puis Didier (Jean-Claude Brialy), un écrivain genre "Nouveau Roman", coqueluche des soirées mondaines, qui s’écoute parler et oublie de la séduire. Ensuite, elle tombera sous le charme d’André (Lino Ventura), le médecin que tout le monde s’arrache, mais qui va s’avérer misogyne et volontiers brutal. De quoi repartir à Bordeaux et tout oublier !

Que retenir de cette bluette, qui se veut moderne et ne fait que recycler de vieilles recettes de comédie autour d’une oie pas si blanche que ça. Et pourtant, que de beau monde ! À la réalisation, Henri Verneuil entre deux films avec Jean Gabin, Michel Audiard aux dialogues... et une distribution à faire rêver : Outre ceux déjà cités, autour d’une Claudia Cardinale bien mal employée, on retrouve Danielle Darrieux, Daniel Ceccaldi ou encore Jean Ozenne, et Charles Aznavour pour un passage éclair.

Se voulant trop à la mode, ce film n’est pas tout à fait désagréable mais demeure franchement vain. À noter, que c’est Jean-Claude Brialy, acteur fétiche de la Nouvelle Vague venant d’éclore, qui s’en sort le mieux, face à une pléiade d’interprètes confirmés "grand public".