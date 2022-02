Lettre d’une inconnue - Max Ophüls - la critique du film

Résumé : Un célèbre pianiste vieillissant reçoit un jour une lettre d’une femme inconnue de lui, Lisa Berndle. Celle-ci lui retrace l’amour qu’elle a éprouvé secrètement pour lui depuis son adolescence. Elle évoque les rares étreintes que ce volage amant voulut bien lui accorder et d’où d’ailleurs naquit un enfant, mort depuis du typhus. Elle a épousé un diplomate sans lui cacher que son cœur était ailleurs. C’est sur son lit de mort qu’elle rédige cette terrible missive. Le pianiste comprend alors pourquoi un diplomate viennois l’a provoqué en duel la veille...

Critique : Lettre d’une inconnue marque l’apogée de la carrière américaine de Max Ophuls, avant son retour en France. Produit par l’esthète John Houseman, autre personnalité atypique de Hollywood, le film est l’adaptation d’une nouvelle de Stefan Zweig. Dès les premières séquences (l’arrivée nocturne d’une calèche dans une rue de Vienne), le cinéaste impose son style et son univers, qui imprègnera tout le récit. C’est d’abord un tournage en studio qui reconstitue admirablement tout un pan de la capitale autrichienne, sans que le cinéaste nous laisse dupe sur les artifices de la transposition (la scène du voyage imaginaire au Prater). C’est aussi une œuvre sur le mouvement : celui des véhicules mais aussi des hommes, filmés en longs travellings et panoramiques : les déambulations de Lisa dans la ville, à la recherche de son amant fantasmatique, font écho aux déplacements de Stefan entre Vienne et Milan et ceux de son jeune fils qui fera un voyage sans retour ; ces mouvements circulaires, traduisant l’instabilité des personnages et la force du destin, annoncent aussi ceux de Madame de... et Lola Montès. On connait par ailleurs le goût d’Ophuls pour le film à costumes avec décors raffinés ; loin d’étouffer ses œuvres, cela leur donne une dimension intemporelle et décalée.

Copyright Action Cinémas / Théâtre du Temple

L’héroïne de Lettre d’une inconnue pourrait être ainsi une jeune femme moderne imprégnée de tragédie antique, assumant sa passion jusqu’à perdre sa respectabilité, bravant les bonnes mœurs (comme Lola) et trouvant dans la mort sa rédemption, à l’instar de Phèdre ou Madame de... Joan Fontaine incarne à merveille cette amoureuse timide et masochiste, agissant comme une éternelle adolescente, et sacrifiant sa vie entière pour un homme qui ne la reconnaît même pas à chacune de leurs retrouvailles : là encore, un parallèle peut s’établir avec ce mélange de futilité et de gravité que devront traduire les interprétations de Danielle Darrieux et Martine Carol, futures héroïnes ophulsiennes. Face à elle, Louis Jourdan, French lover ayant connu une honorable carrière internationale, trouve sans doute son meilleur rôle. Voilà donc un modèle de film traduisant l’appropriation par un auteur d’une commande hollywoodienne, Ophuls donnant une nouvelle vie au matériau littéraire de Zweig, comme il le fera en France avec ceux d’Arthur Schnitzler (La ronde) et Guy de Maupassant (Le plaisir). La question n’est pas tant de savoir si Ophuls a été fidèle ou non à Zweig (même si on peut penser que la réponse est positive) mais de se demander si le passage au 7e art donne une autre dimension à un roman : on ne peut que constater le pari gagné par le cinéaste.



Gérard Crespo

Ce film magnifique et d’une grande délicatesse ressort sur les écrans le 9 février 2022, restauré en 4K. Le film a fait partie de la sélection Cannes Classics 2021.

La restauration 4K a été réalisée d’après le négatif image original ainsi que d’un positif 35mm. La restauration du son fut possible à partir du négatif original. Ces travaux de restauration ont été réalisés par le laboratoire Technicolor pour l’image et Chace Audio by Deluxe pour le son, sous la supervision de Paramount Pictures Preservation".

Virginie Morisson