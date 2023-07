Pris au piège - Max Ophüls - critique

Résumé : Leonora (Barbara Bel Geddes), jeune femme modeste, qui suit des cours dans une école de mannequin, rêve d’entrer dans le grand monde. Un jour, elle accepte une invitation avec d’autres jeunes femmes sur le yacht d’un riche industriel.

Critique : Leonora, "oubliée" sur le quai, va voir débarquer tardivement Smith Ohlrig (Robert Ryan), le fameux industriel, renfrogné et peu bavard, en tenue de marin, qui plus tôt a décidé d’annuler sa soirée, sans visiblement informer tous ses invités.

Sur un coup de tête, Ohlrig, probablement touché par la fraîcheur et la gentillesse de Leonora, va lui proposer de l’épouser.

Comme on pouvait le pressentir, Ohlrig est un homme hautain, caractériel, qui humilie tout son entourage : personnel, relations professionnelles... et sa nouvelle épouse. Celle-ci déchantera vite de ses rêves de grande vie, et va rapidement penser à se sortir de la cage dorée que lui a construite son mari, qui s’avère être aussi maladivement jaloux.

Il s’agit de l’avant-dernier film américain de Max Ophüls (crédité Max Opuls ! sans h ni tréma), une commande assez classique après le très réussi et plus personnel Lettre d’une inconnue (Letter from an Unknow Woman) où il va insuffler une ambiance à la Orson Welles dans la façon de cadrer ses personnages dans l’immense maison de Ohlrig.

Plusieurs plans magnifiques annoncent ceux qui marqueront son style dans les quatre chefs-d’œuvre qu’il tournera ensuite en France, de La ronde à Lola Montès.

Si Barbara Bel Geddes paraît un peu trop lisse pour ce rôle, on peut retenir les belles prestations de Robert Ryan, toujours juste dans la peau du méchant, et de l’Anglais James Mason pour son premier film américain, d’une douceur et d’une gentillesse, inhabituellement sans équivoque.

La dernier film américain du cinéaste sera Les désemparés (The Reckless Moment), tourné la même année, et dans lequel il retrouvera James Mason.