Madagascar 3, bons baisers d’Europe - la critique

Résumé : Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l’hippopotame et Melman la girafe cherchent toujours désespérément à rentrer chez eux. Évidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les suivent dans leurs péripéties… Leurs aventures les mènent en Europe où ils trouvent une couverture idéale : un cirque ambulant, qu’ils vont devoir réinventer.

Critique : Les studios DreamWorks, producteurs de Kung Fu Panda et autres films d’animation destinés à concurrencer Pixar, concoctent ici un joli film familial, idéal pour tuer le temps avec sa dernière progéniture lors d’un après-midi pluvieux. Certes, ce troisième opus de la série sent parfois le réchauffé avec son anthropomorphisme disneyen, ses animaux qui ne créent plus l’effet de surprise et son « McGuffin » éculé, à savoir la problématique entre la quête de liberté et le désir de sécurité communautaire (le confort du retour au zoo). Et il est quelque peu inquiétant que les nouvelles générations d’enfants ne soient formées qu’au moule d’un cinéma basé sur les courses-poursuites et le rythme effréné, l’émotion et la sensibilisation à la contemplation étant reléguées au second rang : à ce sujet, Madagascar 3 n’arrive pas à la cheville de la poésie de Paul Grimault ni même de la sensibilité d’Ernest et Célestine, en dépit du même message de tolérance.

Copyright Paramount Pictures France

Et que dire de cette image des Français adeptes des RTT et congés payés, si ce n’est qu’elle est aussi agaçante et jouissive que les stéréotypes déployés par Michael Moore dans Sicko ? On sera plus indulgent envers ce personnage de policière sadique, qui chante Edith Piaf (merci Marion Cotillard !) et dont on ne sait si elle a la nationalité française ou monégasque, la nuance ne semblant pas la préoccupation principale des scénaristes. Quant aux partitions musicales (le pire des années 90), autant ne pas en parler...

Copyright Paramount Pictures France

Et pourtant, ce film d’animation se laisse voir sans déplaisir. Le second degré du texte, destiné aux adultes accompagnateurs, ne manque pas de saveur. Certains passages (l’escapade en train) sont très réussis sur les plans narratif et graphique. Surtout la 3D est amplement justifiée : jets d’objets, chutes d’avions et sauts en trapèze offrent autant de séquences cohérentes avec ce choix technique. De là à justifier la généralisation de ce procédé à un nombre de films de plus en plus élevé, et ce avec une majoration du prix du ticket d’entrée (3D + lunettes), il n’y a qu’un pas que nous nous garderons de franchir... Il est aussi permis d’utiliser son temps (et son argent) à visiter un véritable zoo, à Fréjus ou dans le Bronx...