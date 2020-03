Kung Fu Panda - Mark Osborne & John Stevenson - critique

Résumé : Passionné, costaud et maladroit, le panda Po est le plus grand fan de kung fu. Taï Lung, un léopard des neiges fourbe et animé d’un désir de vengeance, approche à grands pas, et ce sera à lui de défendre la vallée face à cette menace grandissante...

Critique : Le cinéma d’animation a eu deux fois les honneurs de la sélection officielle cannoise en 2008 : avec l’austère Valse avec Bashir en compétition officielle, puis à l’occasion de cette production DreamWorks pour le fun. Comme naguère les deux premiers Shrek, Kung Fu Panda (programmé pour cartonner aux box-office estival) allie efficacité narrative, humour aux premier et second degrés et qualité de graphisme. Dans une Chine ancienne de pacotille, un panda sympathique et poltron reçoit une formation de « Dragon Kung Fu », afin de sauver sa communauté en péril. Sorte de bonne vieille peluche aussi déplacée dans l’univers des arts martiaux qu’Ingrid Bergman sur l’île de Stromboli, la bébête tentera de casser son image en présence d’une tigresse intrépide, d’un singe coquin et autres tortues.

Comme tout blockbuster qui se respecte, l’œuvre multiplie les morceaux de bravoure technique : on louera l’évasion désopilante au cours de laquelle une horde de rhinocéros peine à stopper un tigre déchaîné. Les dessins, très soignés, sont particulièrement bien servis par la création en 3D et comme l’a souligné justement Kevin Dutot, le résultat est « d’une esthétique radieuse, se rapprochant des estampes chinoises dans ses moments les plus émouvants. » On appréciera aussi la parodie (implicite) de Star Wars ou de la série télévisée Kung Fu dans l’évolution des rapports avec le maître.

Plus agaçant est le recours (systématique depuis quelques années) aux stars pour prêter leurs voix aux personnages. Jack Black, Anjelina Jolie, Dustin Hoffman ou Jacky Chan ne déméritent certes pas, mais on peut regretter que leur médiatisation (en a témoigné le rituel de la conférence de presse cannoise) ait quelque peu occulté le mérite des deux réalisateurs, Mark Osborne et John Stevenson. L’époque où de talentueux comédiens de second plan faisaient les beaux jours de l’animation, à l’instar de nos Micheline Dax ou Perrette Pradier dans les versions françaises, semble bien révolue... Divertissant, élégant, drôle et sarcastique, et d’un délicieux anthropomorphisme, ce Kung Fu Panda devrait toucher tous les publics et s’est avéré un antidote incontournable à une certaine noirceur cannoise ambiante.