Mirage de la vie - Douglas Sirk - critique

Le 23 mai 2026
Douglas Sirk signe un sommet du mélodrame avec son dernier film américain.
- Réalisateur : Douglas Sirk
- Acteurs : Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee, Juanita Moore, Susan Kohner, Ann Robinson, Dan O’Herlihy, Jack Weston, Robert Alda, Troy Donahue, Terry Burham, Karen Dicker
- Genre : Drame, Romance, Mélodrame, Remake
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Universal Pictures France, La Filmothèque Distribution (ex-Ciné Sorbonne)
- Durée : 2h05mn
- Reprise: 7 août 2019
- Titre original : Imitation of Life
- Date de sortie : 2 octobre 1959
L'a vu
Veut le voir
Résumé : New York. Lora Meredith, veuve, est une comédienne qui peine à trouver Elle passe son dimanche sur la plage de Coney Island avec Susie, sa fillette. Ce jour-là, elle va faire deux rencontres qui vont s’avérer primordiales : Steve (John Gavin), un apprenti photographe ; et Annie (Juanita Moore), une Afro-Américaine, également veuve, elle aussi maman d’une petite fille. Cette dernière, Sarah-Jane, passe facilement pour une Blanche. Les deux fillettes sympathisent immédiatement.
Critique : Ce film est le tout dernier long métrage de Douglas Sirk, qui va quitter Hollywood pour rejoindre son pays d’origine, l’Allemagne, où il va finir sa carrière en se consacrant au théâtre et à l’enseignement.
Mirage de la vie, adaptation d’un roman de Fanny Hurst déjà porté à l’écran par John M. Stahl en 1934,
a obtenu un grand succès, notamment parce qu’il traite frontalement de la place des Afro-Américains et des métis dans la société américaine. De plus, son interprète principale, Lana Turner s’est trouvée au même moment au cœur d’un fait divers qui a passionné le pays : sa fille mineure Cheryl Crane a été accusée d’avoir poignardé à mort l’amant de Lana, le gangster Johnny Stompanato. Ce film flamboyant, qui utilise plusieurs ressorts mélodramatiques, égratigne néanmoins plusieurs travers de la société de l’american way of life : le racisme déjà cité, le machisme dans le monde de travail et particulièrement dans le milieu artistique, l’obsession de la réussite sociale et le consumérisme à outrance.
Le style si particulier de Sirk, qui s’appuie sur une flamboyance assumée, inspirera aussi bien Jean-Luc Godard, que l’Allemand Reiner-Werner Fassbinder, l’Espagnol Pedro Almodóvar, et en France François Ozon.
Sortez vos mouchoirs pour le must du mélodrame en Technicolor !
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.