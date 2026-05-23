Mirage de la vie - Douglas Sirk - critique

Résumé : New York. Lora Meredith, veuve, est une comédienne qui peine à trouver Elle passe son dimanche sur la plage de Coney Island avec Susie, sa fillette. Ce jour-là, elle va faire deux rencontres qui vont s’avérer primordiales : Steve (John Gavin), un apprenti photographe ; et Annie (Juanita Moore), une Afro-Américaine, également veuve, elle aussi maman d’une petite fille. Cette dernière, Sarah-Jane, passe facilement pour une Blanche. Les deux fillettes sympathisent immédiatement.

Critique : Ce film est le tout dernier long métrage de Douglas Sirk, qui va quitter Hollywood pour rejoindre son pays d’origine, l’Allemagne, où il va finir sa carrière en se consacrant au théâtre et à l’enseignement.

Mirage de la vie, adaptation d’un roman de Fanny Hurst déjà porté à l’écran par John M. Stahl en 1934,

a obtenu un grand succès, notamment parce qu’il traite frontalement de la place des Afro-Américains et des métis dans la société américaine. De plus, son interprète principale, Lana Turner s’est trouvée au même moment au cœur d’un fait divers qui a passionné le pays : sa fille mineure Cheryl Crane a été accusée d’avoir poignardé à mort l’amant de Lana, le gangster Johnny Stompanato. Ce film flamboyant, qui utilise plusieurs ressorts mélodramatiques, égratigne néanmoins plusieurs travers de la société de l’american way of life : le racisme déjà cité, le machisme dans le monde de travail et particulièrement dans le milieu artistique, l’obsession de la réussite sociale et le consumérisme à outrance.

Le style si particulier de Sirk, qui s’appuie sur une flamboyance assumée, inspirera aussi bien Jean-Luc Godard, que l’Allemand Reiner-Werner Fassbinder, l’Espagnol Pedro Almodóvar, et en France François Ozon.

Sortez vos mouchoirs pour le must du mélodrame en Technicolor !