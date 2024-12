Mon inséparable - Anne-Sophie Bailly - critique

Résumé : Mona vit avec son fils trentenaire, Joël, qui est "en retard". Il travaille dans un établissement spécialisé, un ESAT, et aime passionnément sa collègue Océane, elle aussi en situation de handicap. Alors que Mona ignore tout de cette relation, elle apprend qu’Océane est enceinte. La relation fusionnelle entre mère et fils vacille.

Critique : La vie de ma mère, Une vie rêvée, En tongs au pied de l’Himalaya : autant de titres récents qui prouvent que les liens filiaux constituent une source d’inspiration intarissable pour le cinéma français. Pour son premier long-métrage, la jeune réalisatrice Anne-Sophie Bailly poursuit l’exploration de ce lien irraisonné en y adjoignant le paramètre du handicap chez l’enfant devenu adulte.

Depuis la naissance de son fils, la vie de Mona (Laure Calamy) se partage entre son travail d’esthéticienne et l’amour qu’elle porte à Joël (Charles Peccia-Galletto), atteint d’un retard mental. Semblables à ces oiseaux domestiques au plumage coloré (dont on voit une image dans le film) qui ne peuvent vivre qu’en couple, ils entretiennent une relation fusionnelle que Mona imagine éternelle. Aussi, quel n’est pas son émoi quand elle découvre que ce grand garçon baraqué et barbu est non seulement amoureux d’Océane (Julie Froger) avec qui il travaille au sein du même établissement spécialisé, mais qu’il s’apprête à fonder une famille avec elle. Alors qu’elle est assaillie par mille doutes, elle doit aussi affronter les reproches des parents de la jeune femme, et tout particulièrement du père qui va jusqu’à remettre en cause l’approbation de sa fille autour de ce projet de vie à deux. Mona voit alors tout ce qu’elle avait patiemment construit s’effondrer, juste au moment où sa rencontre avec un homme attentionné lui permet d’envisager de profiter de sa vie de femme à part entière.

Au cœur d’une mise en scène plutôt sobre, Le récit bien rythmé et sans esbroufe trouve le bon équilibre entre mélodrame et pudeur, tout en laissant souffler un vent de légèreté. De même, si la narration se fait du point de vue de la mère, elle laisse toute latitude aux arguments de nos jeunes tourtereaux afin de ne jamais en faire des personnages caricaturaux mais bien au contraire de les élever au dessus de leur prétendue singularité. Un désir d’équité qu’on ne peut que saluer même si, à trop l’exploiter, il s’étiole. L’inutile détour par l’Antarctique, (contrée vers laquelle le père aurait déguerpi, affolé par l’obligation de la prise en charge d’un enfant pas comme les autres), devenu promenade de santé vers la mer du Nord, tord les rapports de force et trouble l’effet émotionnel initial, au risque de perdre le spectateur à mi-chemin.

Fort heureusement, l’enthousiasme et la pugnacité de Laure Calamy, qui a déjà prouvé son investissement dans des rôles de d’héroïnes déterminées (Une femme du monde, À plein temps, Annie Colère), imprègnent de toutes les nuances attendues ce personnage de femme aussi imparfaite que généreuse. Avantageusement entourée de deux interprètes novices (dont l’un est pré-selectionné aux prochains César) dotés d’une spontanéité rafraîchissante, une fois encore, elle fait jaillir de beaux moments d’émotion et touche droit au cœur toutes celles qui se reconnaîtront à travers ce lien fusionnel, thème principal de ce film.

Fort de son caractère délibérément humain, Mon inséparable propose une réflexion facilement accessible autour de questions humaines et sociales intemporelles.