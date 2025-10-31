Nikita - Luc Besson - critique

Le 31 octobre 2025
Le meilleur Besson, sans hésitation. Un thriller haletant, dont le contenu incite à la réflexion, porté par une actrice qui y trouvait le rôle de sa vie.
- Réalisateur : Luc Besson
- Acteurs : Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade , Jean Reno, Jeanne Moreau, Tchéky Karyo, Marc Duret, Jacques Boudet, Olivier Hémon
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Action, Thriller, Film culte
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Gaumont Distribution
- Durée : 1h57mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 21 février 1990
Résumé : Le braquage d’une pharmacie par une bande de junkies en manque de drogue tourne mal : une fusillade cause la mort de plusieurs personnes dont un policier, abattu par la jeune Nikita. Condamnée à la prison à perpétuité, celle-ci fait bientôt la rencontre de Bob, un homme mystérieux qui contraint la jeune femme à travailler secrètement pour le gouvernement. Après quelques rébellions lors d’un entraînement intensif de plusieurs années, Nikita devient un agent hautement qualifié des services secrets, capable désormais selon Bob d’évoluer seule à l’extérieur. Celui-ci espère d’ailleurs s’en assurer lors d’une terrible mise à l’épreuve, dans laquelle Nikita doit éliminer un pilier de la mafia asiatique au beau milieu d’un restaurant bondé...
Critique : Nikita est le plus beau film de Luc Besson, où s’équilibrent harmonieusement la direction d’acteurs, le scénario et la crédibilité des personnages, comme si, pour une fois dans sa carrière, le wonder boy du cinéma français n’avait rien sacrifié sur l’autel d’une réussite commerciale, Faisant confiance à son trio de comédiens magnifiques - Parillaud, Anglade, Karyo -, qui contribuent pour beaucoup au succès de ce long métrage haletant, le metteur en scène construit une véritable histoire tragique où l’héroïne - une délinquante repentie - suit un parcours qui relève de la pure fatalité -, puisque Nikita est condamnée à travailler, sans répit, pour les services secrets, afin d’expier son crime initial.
La multiplication des missions se cristallise dans des scènes d’une réelle efficacité, où l’émotion côtoie souvent l’action, sans jamais la diluer. On peut évidemment mentionner la séquence du restaurant, sardonique à souhait : le cadeau offert à l’héroïne, dans ce qui s’annonce comme une soirée romantique, n’est que la promesse d’une nouvelle tâche à accomplir, au nom d’un État auquel on n’échappe jamais, qui se venge à l’infini du mal qu’on lui a fait. Avec deux armes, transmises dans un écrin luxueux, Nikita prolongera, par des voies légales, la violence dont elle s’était rendue coupable au début du film. Certes, Luc Besson n’est pas Max Weber, mais son message, immanent à l’histoire, jamais appesanti par des dialogues qui le prendrait en charge, est une des réflexions les plus intéressantes de son cinéma, qui n’en a pas si souvent proposé. Les soudains changements de registres contribuent à maintenir l’attention et sont formidablement incarnés par Anne Parillaud, qui trouvait dans ce personnage le rôle de sa vie. Tour à tour drôle, inquiétante, émue, puissante, elle porte le film sur ses épaules. Et Besson la filme constamment comme une muse à qui l’image rendrait tous les hommages.
