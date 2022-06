Nos étoiles contraires - La critique + le test blu-ray

Résumé : Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors norme, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d’un groupe de soutien pour les malades du cancer.

Critique : Après le peu remarqué Stuck in Love en 2013, le jeune réalisateur récidive en adaptant le succès littéraire de John Green, qui, malgré un accueil très mitigé de la part de la presse, a fait exploser le box-office. On retrouve au casting les acteurs de Divergente, Shailene Woodley et Ansel Elgort, actuellement à l’affiche de Men, Women & Children. Si à première vue, le synopsis et l’affiche laissent présager une romance dégoulinante de niaiserie et de bons sentiments, le film offre néanmoins quelques surprises, notamment dans la façon dont l’histoire est traitée. Certes, les détracteurs du genre souligneront les scènes clichés, qui existent, il est vrai, dont l’exemple le plus frappant est cette scène - inutile au possible et insupportable d’invraisemblance - du baiser dans la maison d’Anne Frank, qui suscite les applaudissements de tous les autres visiteurs. La rencontre entre les deux adolescents est, quant à elle, bien peu naturelle et les récurrentes scènes d’échanges de SMS, qui s’affichent sur nos écrans, contribuent à l’agacement du spectateur, qui n’a que faire des "conversations" vides de sens de deux jeunes amoureux. Les acteurs s’écartent cependant du stéréotype de l’acteur de teen movie, "beau gosse" en toutes circonstances, et l’on ne peut que les en remercier.

© 20th Century Fox

Dépassant ces quelques faiblesses, le film s’éloigne parfois de manière surprenante des a priori qui lui collent à la peau. Finalement, la larme est toujours au coin de l’œil, mais elle y reste, même si tout n’est pas joyeux dans cette histoire. Face à leur maladie, Hazel et Augustus font preuve de maturité et de courage. Les deux jeunes amants, même s’ils agacent par leurs attitudes et leurs répliques parfois trop édulcorées - mais on s’y fait - parlent de leur maladie et de la mort avec justesse, sans jamais susciter la pitié. On évite avec brio l’écueil du pathétique - pourtant quasiment inévitable avec un tel sujet - pour se retrouver confrontés à des jeunes gens qui abordent leurs problèmes avec humour et se soutiennent mutuellement. Isaac, l’ami d’Augustus est d’ailleurs un très bon ressort comique, maître dans l’art de l’autodérision. Un bel exemple de cohésion de groupe que cette troupe de "joyeux" handicapés ! Quelques passages inattendus - tels qu’une simulation d’enterrement - frôlent le cynisme et jettent un froid dans cette ambiance parfois un peu trop "bon enfant". Des instants surprenants et jouissifs à savourer.

© 20th Century Fox

En arrière plan de cette histoire d’amour, se trame une deuxième intrigue, qui tient une place importante dans le déroulement de l’action : la rencontre avec l’auteur du livre préféré d’Hazel, qui fait l’objet d’une véritable quête, pour finalement ne pas se dérouler tout à fait comme prévu... une occasion pour dérouler une pléiade de bons sentiments, tout en traitant le sujet avec une certaine finesse. Finalement, Nos étoiles contraires est de ces films qui laissent perplexes, que l’on apprécie tout en relevant un certain nombre de défauts, dont l’attention est focalisée sur le fond, au point qu’on en oublie la forme.

Le Blu-ray est d’excellente qualité et ravira les nombreux fans de ce film à succès, malgré des bonus bien maigres. Il propose néanmoins une version longue inédite du film (133mn) et une option "audio commentary" par le réalisateur et l’auteur du livre.

Les suppléments :



Sans grande surprise, on retrouve d’abord une série de six scènes coupées, d’un intérêt relatif. Vient ensuite une sorte de documentaire sur le tournage du film, avec commentaires, intitulé "the stars align" (8mn). Très promotionnel, ce mini-bonus ne fait que survoler le sujet. Les "promotional featurettes" (4mn) se présentent sous la forme de trois petits teasers, autour du casting, des acteurs principaux et de la musique du film. On retrouve aussi la galerie photos et le trailer. Rien de bien approfondi dans ces bonus, qui ont seulement le mérite d’exister.

L’image :



Parfaite, d’une netteté absolue, l’image ne souffre d’aucun défaut et souligne à la perfection tous les détails. Fort bien contrastée, elle offre une qualité optimale, aussi bien dans les scènes sombres que dans les scènes éclairées.

Le son :



Là encore, le son est parfait, autant dans la restitution des dialogues que de la musique, qui occupe une place prépondérante dans le film. Une bonne dynamique dans l’ensemble. La piste anglaise, très convaincante, est disponible en DTS HD 5.1 et la piste française en DTS 5.1, dans cette édition qui propose une multitude de langues différentes.