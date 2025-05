Nouvelle vague - Richard Linklater - critique

Résumé : Ceci est l’histoire de Godard tournant « À bout de souffle », racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant « À bout de souffle ».

© Festival de Cannes 2025

Critique : Coécrit par quatre scénaristes dont Laetitia Masson, Nouvelle vague est un projet qui tenait à cœur à Richard Linklater, admirateur inconditionnel, comme tant d’autres, de la Nouvelle Vague, et en particulier des films de Godard. Le cinéaste américain indépendant est l’auteur d’une filmographie inégale mais a pu montrer, à l’instar de Godard, une réelle liberté de ton. On songe notamment à son chef-d’œuvre, Boyhood (2016). Dans le dossier de presse, le réalisateur tient à déclarer : « Je pense que tout réalisateur en activité depuis un certain temps devrait, à un moment de sa carrière, réaliser un film sur la fabrication d’un film. C’est légitime de vouloir aborder ce sujet compliqué et obsédant auquel on consacre sa passion et sa créativité. Mais quelle est la bonne approche, comment trouver le bon ton ? » Il avait déjà rendu hommage à un géant du septième art avec le méconnu Me and Orson Welles (2008), mais Nouvelle vague se concentre un seul long métrage en guise de fil narratif, à savoir À bout de souffle.

© Jean-Louis Fernandez

Didactique et documenté, Nouvelle vague n’hésite pas à utiliser des sous-titres pour présenter les différents protagonistes, interprétés par des acteurs pour la plupart inconnus ; protagonistes liés de près (Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg le producteur Georges de Beauregard, le directeur photo Raoul Coutard) ou de loin (Juliette Gréco, Demy et Varda, Françoise Arnoul) au tournage du film. Le scénario est une mine d’informations pour le cinéphile, et Linklater a opté pour un ton léger qui donne de faux airs de « Woody Allen movie » à un film qui ne tombe ni dans la parodie, ni dans dans l’ hagiographie. C’était déjà le cas du Redoutable de Michel Hazanavicius, d’après le récit d’Anne Wiazemsky, qui abordait le Godard de la seconde moitié des années 60. Plusieurs séquences de Nouvelle vague sont réjouissantes : du désespoir de l’équipe artistique et technique et financière (Jean Seberg, la maquilleuse, le producteur), persuadée d’être embarquée sur le tournage du pire film de l’année ; aux digressions sur les rapports entre Seberg et son époux manager ; en passant par la reconstitution des scènes d’extérieur d’À bout de souffle, dont le passage concernant la mort de Michel Poiccard.

© Jean-Louis Fernandez

On est donc face à un objet plaisant, nostalgique et soigné, qui est nettement supérieur à ce qu’un Sacha Gervasi avait fait avec Hitchcock (2012), à propos du tournage de Psychose. Quelles que soient ses qualités, Nouvelle vague n’en demeure pas moins mineur. Les auteurs tombent parfois dans les pièges de l’anecdotique, de l’illustratif ou du karaoké (la célèbre chanson du générique de fin, au titre éponyme). Et bien que la Nouvelle Vague ait été un mouvement phare de l’histoire du cinéma français, la pétrifier et la muséifier dans une approche fétichiste (malgré l’humour) pourra agacer. À quand un biopic sur Renoir, Vigo ou Ophüls, qui ont précédé Godard avec au moins autant de génie, et n’ont pas droit à autant de vénération quasi religieuse ? Ces réserves étant précisées, le long métrage mérite d’être vu pour les points positifs que nous avons mentionnés. On attend maintenant de Richard Linklater un film authentiquement personnel où il sera délivré de l’ombre de ses maîtres.