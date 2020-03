Pay the ghost - la critique du thriller surnaturel avec Nicolas Cage

Résumé : Mike part à la recherche de son fils disparu dans une parade le jour de Halloween. Ses recherches vont le conduire vers d’anciens secrets. Le temps lui est compté, les portes du surnaturel ne s’ouvrent qu’une fois par an, s’il veut sauver son fils il va devoir affronter des forces très anciennes...

© 2015 Midnight Kitchen Productions PTG Nevada Voltage Pictures. Tous droits réservés.

Notre avis : Sous ses faux-airs d’Insidious bon marché, le thriller surnaturel Pay The Ghost constitue un retour au long métrage pour le cinéaste allemand Uli Edel (La bande à Baader ou encore Body, ersatz nanardesque de Basic Instinct) après quelques années passées du côté de la petite lucarne. Monté sur le nom de Nicolas Cage, acteur que l’on a connu bankable par le passé mais désormais habitué aux productions à faible coût de standing DTV (Tokarev, Le Chaos, Croisades, La sentinelle, j’en passe et des navets...), Pay The Ghost va rapidement échouer à dépasser son statut de série B de petite frayeur. Butant sur à peu près tous les clichés possibles et imaginables, le film s’en remet aux jump scares pour faire sursauter à moindre frais le néophyte et consterner le spectateur confirmé. Sur des bases friables, l’intrigue dépourvue d’atmosphère vraiment horrifique va peiner à décoller : le prologue nous en révèle déjà trop tandis que la première scène où le fils de Nicolas Cage va disparaître le jour de la parade d’Halloween macère dans une paresse visuelle assez affligeante.

Listons les pauvres ingrédients du long métrage qui tenteront tant bien que mal de bousculer un peu le spectateur : une enquête qui piétine, un couple endeuillé au bord de la crise, des incohérences à la pelle (sacrés flics qui n’ont pas réussi à faire le lien entre les différentes disparitions !), l’apparition d’un vautour rôdeur numérique cheap suivie par celle d’une trottinette possédée (ouch !), un folklore d’Halloween faisandé, et pour finir, une série de messages surnaturels amassés dans les bas quartiers newyorkais histoire de mettre le père Cage sur la piste de l’infâme sorcière kidnappeuse. Rien de bien excitant à se mettre sous la dent en somme, surtout que Nicolas Cage, peu inspiré par le rôle, ne sauvera jamais le long métrage de l’ennui. C’est bien simple, plus le film avance, moins on se sent investi. Si bien que tenir le coup jusqu’à l’épilogue - tout sauf mémorable - sans s’endormir révèle pratiquement de l’exploit. À l’arrivée, Pay The Ghost se montre tout bonnement incapable de soutenir la curiosité du spectateur jusqu’au bout. Servi par une réalisation apathique, ce thriller surnaturel politiquement correct se révèle comme un abécédaire de tous les mauvais clichés que l’on ne souhaite plus voir dans le cinéma de genre. À éviter, tout simplement.