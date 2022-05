Philip Glass, accords et désaccords - Sylvain Fanet - critique du livre

Résumé : Philip Glass, compositeur prolifique à la longévité artistique peu commune, se découvre par de multiples facettes. Sylvain Fanet propose ici une biographie en 12 chapitres, afin d’embrasser l’œuvre protéiforme de l’artiste.

Critique : Connu du grand public pour ses bandes originales de films (The Truman Show, The Hours notamment), Philip Glass est l’un des compositeurs contemporains régulièrement joués, qu’il s’agisse des œuvres pour piano, ses opéras, symphonies et autres pièces. Pendant le confinement, les interprétations de ses pièces pour piano ont envahi son compte Instagram, comme pour souligner un moment à la fois hors du temps, mais terriblement présent.

L’enfance de Glass à Baltimore est déjà bercée par les sons, dans la boutique de disques de son père, qui lui permettent à la fois de découvrir de nouveaux styles, mais aussi de se former l’oreille. Est-ce le transport des mélodies qui font de lui un explorateur, un artiste ouvert à l’expérience davantage qu’à la technique, ce qui le pousse à choisir la composition plutôt que l’interprétation ? Hanté par la question de savoir d’où vient la musique, il va petit à petit faire le choix, marqué par les grandes rencontres de sa vie, de livrer toutes les essences de cet art, en ne cherchant pas à s’enfermer dans un genre, mais bien à innover, encore et toujours.

Évidemment, comme toute proposition, les œuvres de Glass ont leurs admirateurs et leurs détracteurs. En 1983, sort le premier volet de la trilogie des Qatsi, une œuvre expérimentale marquée par son époque, écho d’un dialogue incessant entre Godfrey Reggio, cinéaste, et le compositeur. Le film, dénué de paroles, s’appuie sur une musique minimaliste et répétitive, offrant une vision écologique et critique de l’époque. La prouesse ne fait pas l’unanimité. L’avant-garde est à pied d’œuvre.

Parallèlement à son exploration de la musique, Glass s’inspire des valeurs spirituelles qui guident son existence. Dans un chapitre intitulé « Harmonie », on apprend la discipline que s’impose le compositeur, dans son travail, son corps et son esprit. Le tout complété par ses voyages, dont notamment ceux qui marquent sa production : l’Inde bien sûr, mais aussi le terrain toltèque au Mexique. Empreint de spiritualité, qui selon lui « fait partie de l’humanité », Glass a même composé un opéra sur Gandhi, Satyagraha, où il revient sur ses jeunes années en Afrique du Sud, confronté aux inégalités et à la ségrégation. La conscience sociale est majeure dans l’ensemble de son œuvre.

Accords et désaccords n’est donc pas une simple biographie linéaire, c’est une palpitante plongée dans l’Histoire de la musique, tantôt radicale, tantôt enveloppante, où se croisent de grands noms toujours inspirants : Bach, Ravi Shankar, David Bowie ou Steve Reich. Les passerelles créées par Glass permettent aux genres de se télescoper, poussant même les portes du septième art pour configurer une œuvre complète. Malgré la densité du travail de recherche de Sylvain Fanet, la lecture est fluide, simple. Le tout est à découvrir en écoutant la sélection proposée en fin d’ouvrage par l’auteur lui-même, qui choisit trente-trois œuvres « à la loupe ». Un complément bienvenu pour ce livre sur la musique, qui se parcourt encore et encore, comme un mouvement perpétuel.