Prince of Broadway - Sean Baker - critique

Résumé : New York. Lucky (Prince Adu), Ghanéen en situation irrégulière, vend des contrefaçons dans les rues, en accord avec le patron d’un magasin, Levon (Karren Karagulian). Vivant d’expédients mais insouciant, il fréquente la belle Karina (Keyali Mayaga).

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Critique : Tout va pour le mieux pour Lucky, dans ce contexte précaire, jusqu’au jour où une ex-petite amie lui jette littéralement un bébé dans les bras, en lui affirmant qu’il est de lui et qu’elle est obligée de le lui confier pendant une quinzaine de jours… avant de disparaître aussitôt.

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Filmé caméra à l’épaule dans les rues de New York, ce film, qui prend pour toile de fond les conditions de vie des travailleurs clandestins, évite de sombrer dans le drame social pour se situer plutôt du côté de la comédie de mœurs, en décrivant les déboires d’un papa improvisé. Le réalisme n’est pourtant jamais loin, mais le regard bienveillant et le respect que Sean Baker porte à ses personnages font naître un certain optimisme et, malgré tout, une foi en la nature humaine.

Depuis le début des années 2000, Sean Baker construit une œuvre en marge des critères hollywoodiens. Ce choix esthétique s’est révélé payant : chacun de ses films a gagné en ampleur et en maîtrise. Il s’est fait connaître en France, à deux reprises, grâce au Festival du cinéma américain de Deauville, avant d’être consacré en 2024 avec la Palme d’Or décernée à Anora au Festival de Cannes. Sa notoriété a également été pleinement reconnue dans son pays, où il a remporté, en 2025, les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur pour cette même œuvre.

Sean Baker : un cinéaste majeur du cinéma américain contemporain.