Harry Potter et la coupe de feu - Mike Newell - critique

Résumé : La quatrième année à l’école de Poudlard est marquée par le Tournoi des trois sorciers. Les participants sont choisis par la fameuse "coupe de feu" qui est à l’origine d’un scandale. Elle sélectionne Harry Potter alors qu’il n’a pas l’âge légal requis ! Accusé de tricherie et mis à mal par une série d’épreuves physiques de plus en plus difficiles, ce dernier sera enfin confronté à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord V.

Critique : Après un troisième volet (Harry Potter et le prisonier d’Azkaban->4718]) qui avait réconcilié tout le monde (aficionados, cinéphiles, néophytes et détracteurs proclamés), le quatrième épisode risque de diviser de manière plus tranchée. Disons-le tout net : il accuse une baisse de régime dans la saga des Harry Potter. La première déception naît de la disproportion entre le bouquin (le meilleur de la série) et le film (plutôt moyen). Primo, il manque la folie, la démesure et surtout les ambitions visuelles de Cuarón qui rappelait au passage que le cinéma n’était pas de la littérature sur bobine mais avant tout un art du renouvellement en perpétuel mouvement. Secundo, tous les éléments potentiellement intéressants du livre (coupe du monde de Quidditch, les Durlseys et les Elfes de maison) sont effacés au profit d’autres idées pas nécessairement très convaincantes. Les raccourcis narratifs ne font plaisir ni aux puristes qui ne retrouveront l’esprit du livre que par brèves intermittences, ni aux profanes qui se demanderont au mieux si certaines bobines importantes n’ont pas sauté au montage.

Clairement défini comme le volet le plus sombre et violent (d’où une interdiction aux moins de 12 ans au Royaume-Uni), Harry Potter et la coupe de feu bénéficie du savoir-faire de Mike Newell qui, s’il ne respecte pas toutes les étapes fictionnelles, charrie toutefois autant la noirceur que la drôlerie pure. Le passage de la coupe des trois sorciers est à ce titre une récompense bien méritée. Tel un bonbon acidulé et inoffensif, le résultat, sans être un pétard mouillé, se contente d’être plaisant comme un divertissement ludique qui remplit toutes ses vertus distractives, et limité parce qu’il ne se donne à aucun moment des ambitions plus nobles. Mais peu importent les réserves, au fond : c’est toujours mieux que les deux premiers volets de Chris Columbus qui s’abîmaient dans l’académisme bon teint et servaient de joli prétexte illustratif pour acheter le bouquin. De toute façon, tout semble programmé à l’avance : ce grand bazar (auquel on a parfaitement le droit d’être allergique) sera un succès assuré. Le phénomène est loin d’être fini. La preuve, le sixième roman vient de paraître...