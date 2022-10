Raison et sentiments - la critique

Résumé : À la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, à la suite du décès de leur père, les sœurs Dashwood et leur mère sont contraintes de réduire drastiquement leur train de vie et de quitter leur belle propriété pour un cottage. L’aînée, Elinor, renonce à un amour qui semble pourtant partagé, tandis que sa cadette, Marianne, s’amourache du séduisant Willoughby. Si la première cache ses peines de cœur, la seconde vit bruyamment son bonheur. Jusqu’au jour où Willoughby disparaît.

Critique : C’est d’abord à Emma Thompson et la productrice Lindsay Doran que l’on doit cette adaptation du roman éponyme de Jane Austen. Grande admiratrice de l’une des plus grandes écrivaines anglaises, la seconde a demandé à la première de se lancer dans l’écriture d’un scénario (primé, notamment, aux Oscars). Quelques années plus tard, le film voit le jour, avec Ang Lee aux commandes. Encore peu connu, le cinéaste taïwanais y gagne ses premiers galons d’auteur. Et « bankable » qui plus est, le film ayant obtenu un grand succès international. On sait ce qu’il en est désormais, Ang Lee ayant entre autres signé par la suite, excusez du peu, Tigre et dragon, le magnifique Secret de Brokeback Mountain ; et remporté un second Lion d’Or vénitien. Sa réalisation est, comme à son habitude, discrète et classique (d’aucun diront académique ; c’est un vieux débat). Elle n’est pas loin de faire merveille dans le cas présent, trouvant presque systématiquement la bonne distance avec son sujet (les scènes entre Emma Thompson et Hugh Grant par exemple).

Quant au double atout maître de cette adaptation, il s’agit du scénario et de l’interprétation. Emma Thompson a su respecter l’esprit d’Austen qui, entre drame et comédie, livre comme toujours une vision morale de la vie des femmes de la gentry, confrontées à des questions essentielles à leur bonheur. Austen prône le mariage d’amour à une époque où il est loin d’être une évidence. Chasseuses de maris et marieuses abondent dans son œuvre et ses héroïnes tentent vaillamment de résister, écartelées entre leurs sentiments, leur droiture et les impératifs de la société. Ici, c’est à travers deux sœurs, Elinor et Marianne, que la romancière développe ses thèmes de prédilection. Autant la première est retenue, autant la seconde s’exalte. Toutes deux manquent le payer très cher, et cette puissante trame dramatique et sentimentale fait en partie le prix de cette œuvre. Habilement mené, balançant sans cesse entre drame et comédie, jamais le récit ne perd de son intérêt.

Quant à l’interprétation, elle est tout simplement admirable. On reste vraiment baba d’admiration devant la finesse de jeu des acteurs. Emma Thompson, si elle n’a plus tout à fait l’âge du rôle, est magnifique de sensibilité. Kate Winslet, dans l’un de ses premiers grands rôles, se révèle splendide, déployant toute la puissance de jeu dont elle est capable, sans nuire à la vulnérabilité de son personnage. Et a-t-on jamais vu Hugh Grant meilleur que dans ce rôle ? Hésitant, sensible, il y pousse avec génie son art du sens de la maladresse et de l’autodérision [1]. Tous les autres sont au diapason, d’Alan Rickman à Imelda Staunton en passant par Imogen Stubb, Elizabeth Spriggs, James Fleet, Harriet Walter, Gemma Jones, Greg Wise...

Enfin, rendons grâces à ce film d’avoir remis Jane Austen à la mode. Car si ses romans font légitimement figure d’immenses classiques dans le monde anglosaxon, ils étaient beaucoup moins connus de ce côté-ci de la Manche. Ce métrage, ainsi que les multiples autres adaptations qu’a inspiré son succès (Orgueil et préjugés, Emma, Jane), a heureusement remis Austen au goût du jour. Et si après avoir apprécié ce film vous n’avez pas envie de vous plonger dans son univers sensible, profond, drôle et retors, ce sera vraiment à désespérer [2] !

