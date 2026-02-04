Retour à Silent Hill - Christophe Gans - critique

Résumé : Lorsqu’il reçoit une mystérieuse lettre de Mary, son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd’hui engloutie par les ténèbres. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie.

Critique : Tous les joueurs de la Playstation se sont retrouvés un jour dans l’univers terrifiant et brumeux de la mystérieuse ville de Silent Hill. On se souvient des rues poisseuses, des cendres qui dégoulinent du ciel, et surtout de ces monstres démembrés qui crachent de l’acide par le ventre. Retour à Silent Hill reprend brillamment toutes les caractéristiques du jeu vidéo jusqu’aux créatures elles-mêmes dont l’étrange homme avec un tête coiffée d’une pyramide. Il faut reconnaître que la restitution de l’atmosphère est absolument réussie. Même les acteurs semblent de parfaites copies des personnages du jeu, tant la ressemblance est bluffante.

Et pourtant, un long-métrage n’est pas un jeu. Le récit est interrompu par des scènes du jeu reprises quasiment à la lettre, et l’errance du héros reproduit ses longues déambulations où il se retrouve bloqué devant une grille ou il doit actionner un bouton secret pour poursuivre son voyage. Le spectateur vient chercher dans le film, certes l’univers si spécifique de Silent Hill, mais absolument pas ce qui fait le sel même d’un jeu vidéo, à savoir les longues quêtes d’une pièce à l’autre ou d’une rue à l’autre. On vient au cinéma d’abord pour se laisser embarquer dans une histoire. Or, ce qui manque profondément à Retour à Silent Hill est un récit palpitant, susceptible de tenir en haleine pendant deux heures. Le scénario, au contraire, s’enlise dans une suite de séquences dont on peine à comprendre les ressorts narratifs.

Quand le film se termine, il est non seulement impossible de restituer l’histoire, mais surtout de comprendre les liens entre la ville fantomatique et les affres sentimentales du protagoniste. La confusion semble le maître-mot de cette fiction fantastique qui emprunte beaucoup à des scènes du jeu elles-mêmes, sans pour autant apporter une dimension supplémentaire par la création cinématographique. Dit autrement, l’effort de cinéma est assez vain. Pourtant, l’aspect visuel dont les effets est tout à fait honorable, à l’exception peut-être des décors qui peinent à être crédibles. On éprouve un réel plaisir à retrouver un cinéma fantastique des années 1970 et 80 où l’art du maquillage et du costume avait toute sa place, loin des images de synthèse qui se sont substitués depuis à la créativité quasi artisanale des effets spéciaux.

En dépit du genre, Retour à Silent Hill est loin d’être effrayant. Les surprises sont rares, le spectateur ne sursaute pour ainsi dire jamais, du fait essentiellement des trop nombreuses scènes amoureuses entre Mary et James. Les liens entre les souvenirs et la quête désespérée du personnage principal dans la cité incendiée demeurent soit trop explicites, soit trop flous pour convaincre véritablement le spectateur. Le réalisateur brillant du très beau Le pacte des loups a disparu, au profit de metteur en scène d’un film tiède, mal fagoté, qu’on oubliera très vite.