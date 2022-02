Robuste - Constance Meyer - critique

Résumé : Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

Critique : Présenté en ouverture de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2021, Robuste est le premier long métrage de Constance Meyer, ancienne assistante de Claude Chabrol (Bellamy) et Safy Nebbou (L’autre Dumas), et productrice de Jonas Carpignano (A Ciambra). La réalisatrice avait déjà signé deux courts, Rhapsody (2015) et La belle affaire (2018). Écrit en collaboration avec Marcia Romano, le film reprend une thématique chère à la cinéaste, à savoir la rencontre entre deux personnages issus d’univers différents mais qui ont pour point commun une relative solitude. Gérard Depardieu incarne un comédien plus ou moins proche de lui-même. Star du cinéma et du théâtre, Georges a des décennies de carrière brillante derrière lui, mais témoigne désormais d’une certaine lassitude sur les tournages et la vie réelle, assumant un cynisme décomplexé et gérant tant bien que mal des addictions autodestructrices. Extraverti et excessif, il écrase son entourage. D’aucuns remarqueront que la mise en abyme est facile, et prétexte à Depardieu pour amplifier sa tendance à « faire du Depardieu », comme naguère Gabin ou Montand dans leurs dernières productions.

Il n’empêche que l’acteur n’en demeure pas moins brillant, dans la drôlerie comme le pathétique, et parvient à ne pas faire de l’ombre à ses partenaires, à commencer par Déborah Lukumuena (César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Divines). Celle-ci interprète à merveille, avec un jeu à la fois intériorisé et physique, Aïssa, jeune femme vigile s’entraînant régulièrement à la lutte. Constance Meyer évite avec habileté deux écueils : la facture télévisuelle et les stéréotypes inhérents au récit opposant deux protagonistes a priori aux antipodes. Il ne faut à cet égard s’attendre ni à un drame explicatif à la Driving Miss Daisy, ni à un feel good movie tendance Intouchables. Sans jouer pour autant la carte du non-dit, Robuste a plutôt une tonalité semi-documentaire. C’est le cas des scènes avec Georges en tournage ou de celles montrant Aïssa dans son agence de sécurité ou à l’entraînement sportif. Il est à noter que Meyer filme ici admirablement le corps, à l’instar d’une Claire Denis scrutant les légionnaires dans Beau travail. Ce rapport au corps n’est pas le moindre intérêt du métrage, d’autant plus que la robustesse évoquée dans le titre se réfère inévitablement à la corpulence des deux protagonistes.

La réalisatrice confie à ce propos dans le dossier de presse : « Cette dimension entre en jeu, mais encore une fois, je n’en fais pas un étendard. On peut voir là une affaire de codes cassés, mais c’est avant tout une affaire de goût – mon goût en l’occurrence. La robustesse est le thème du film, mais pas nécessairement la robustesse au sens esthétique. Il y a bien sûr mon envie de montrer la grâce qui se dégage de leurs corps, mais ce qui m’intéressait c’était aussi de révéler la fragilité derrière leur corpulence ». On doit également souligner la qualité du travail des collaborateurs artistiques et techniques, dont BABX pour la bande originale à la fois épurée et lyrique, et le chef opérateur Simon Beaufils dont les vieilles optiques donnent du grain et de la matière à l’image. Enfin, les seconds rôles sont tous parfaits, de Lucas Mortier et Megan Northam à Steve Tientcheu, en passant par Sébastien Pouderoux, sociétaire de la Comédie-Française, particulièrement prolifique ces derniers temps. Robuste est donc un premier film attachant que l’on n’hésite pas à recommander.