Samba - le test blu-ray

Résumé : Samba, Sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d’imagination qu’eux ?

Un blu-ray qui présente une copie magnifique et des bonus satisfaisants. Idéal pour les nombreux amoureux du film.

Le film : Forts du succès considérable d’Intouchables, les deux réalisateurs ont repris leur interprète favori pour de nouvelles aventures, à leur tour couronnées d’un carton au box-office : à la douzième place du classement de l’année 2014, Samba a réuni 3 110 070 spectateurs et séduit une bonne partie de la critique. Il s’inscrit dans la liste des comédies très rentables, derrière Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, La Famille Bélier et Supercondriaque. Mais il est aussi dans une tradition bien établie, celle qui voit se confronter deux personnages que tout sépare ; c’est un ressort narratif majeur au moins depuis les comédies de Howard Hawks, la plupart du temps efficace.

© David Koskas - Quad - Gaumont

Le film commence par un travelling virtuose (hommage à De Palma ?), qui nous fait passer d’une fête luxueuse à la plonge. C’est en quelque sorte le programme de Samba, la réunion des inconciliables ; c’est aussi un plan quasi marxiste, qui met à nu, sans avoir l’air d’y toucher, l’un des ressorts du capitalisme.

Très vite cependant, on retrouve la patte des cinéastes, ce goût de la réplique, cette facilité à installer des personnages et à instaurer la chaleur humaine qui fait de leurs films une expérience sensible et profonde. Alors certes, on pourra mégoter sur une fin à rallonge, mais on comprend pourquoi le public suit en masse ce « feel good movie », soigné et tendre.



Les suppléments :



Sur le blu-ray, ils sont en HD. Un making-of de 44 minutes, chapitré, éclaire différents aspects du travail des réalisateurs à partir des personnages et de leurs interprètes. Intéressant sur la méthode employée, il n’évite pas toujours l’autopromotion. Les scènes coupées (10 minutes) valent surtout pour les commentaires des cinéastes. Entrez dans la danse, filmé à l’aide de téléphones portables, tient de la carte postale : 2 minutes de souvenirs de projections publiques. Sur de belles photos du film ou du tournage, on entend (et on voit parfois) Ludovico Einaudi enregistrer la musique, qui gagne en gravité et en profondeur (4 mn). Enfin, une bande-annonce complète classiquement ces bonus assez copieux.

L’image :



Le top. Tout en finesse, en précision. Définition, colorimétrie, profondeur, nuances, vraiment rien à redire.

Le son :



Dès le début, avec la scène de bal et sa musique qui devient peu à peu étouffée, on sent qu’on tient une restitution d’élite : limpidité, aération, forte présence, que demander de plus ? Les deux pistes DTS-HD 5.1 et 2.0 sont simplement remarquables.